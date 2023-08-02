الوكيل الاخباري - تعتمد اكثر طرق ازالة الحبوب من الوجه على علي نوع وشدت الحبوب ونوع البشرة، فمن المعروف ان حبوب الوجه هي نتوءات صغيرة تظهر نتيجة انسداد الغدد الدهنية، وفي بعض الأحيان يمكن أن تتفاقم وتصاب بالعدوى، مما يؤدي إلى احمرارها وانتفاخها وامتلائها بالصديد، حيث تتواجد الغدد الدهنية داخل مسام الجلد وتفرز الزهم الذي يعمل على تنعيم الجلد والشعر، وعندما لا تتساقط خلايا الجلد الميتة وتتراكم داخل المسام، يحدث انسداد المسام بفعل الزهم اللزج، مما يؤدي إلى ظهور حبوب الوجه، مما يتيح للبكتيريا النمو ويسبب الالتهاب والعدوى وربما تكون القيح.





وصفة لإزالة الحبوب من الوجه في يوم واحد

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يجب غسل الوجه بلطف وتجفيفه جيدًا قبل النوم.



وضع قطعة ثلج ملفوفة بقطعة قماش على البثرة لمدة 10 دقائق مرتين بفاصل زمني 10 دقائق بين كل مرة.



يجب استخدام علاج موضعي يحتوي على بيروكسيد البنزويل بتركيز 2% على البثرة. وفي اليوم التالي، يمكن أن يتلاشى الانتفاخ إلى حد كبير.



نصائح أخرى لإزالة الحبوب من الوجه



استخدام مستحضرات العناية بالبشرة غير المسدودة للمسامات



غسل البشرة بلطف باستخدام منظف مناسب مرتين في اليوم وتنظيف البشرة بانتظام.



تناول الأطعمة الغنية بالزنك مثل المكسرات والحبوب الكاملة.



تجنب العبث بالبثور وتجنب تناول الأطعمة الدهنية ومنتجات الألبان



غسيل الوجه من اثار المكياج قبل الخلود للنوم

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