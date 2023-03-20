10 نصائح للحامل في رمضان

الوكيل الاخباري - قبل أن تقرّري الصوم، ينبغي لكل حامل استشارة الطبيب حول صحة حملها وقدرتها على الصوم، فكل حامل تتمتع بصحة مختلفة عن الأخرى. وفي حال سماح الطبيب لك بالصوم يا زهرتنا الحامل، ننصحك باتباع هذه النصائح التي تضمن لك فترة حمل صحي في رمضان وتؤمّن احتياجاتك واحتياجات جنينك:

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افتتحي افطارك بثلاث حبات من التمر وكوب من العصير الطبيعي للحصول على جرعة من الفيتامينات والمعادن.

بعد ذلك، ابدئي بتناول طعام الإفطار الذي يجب أن يحتوي على صحن من السلطة الخضراء وقطعة من اللحم أو الدجاج أو السمك وكوب الى كوبين من الأرز أو المعكرونة.

حاولي أن تكون وجباتك صحية وخالية من الدهون والزيوت، فالأطعمة الدسمة تسبّب لك عسر الهضم والتعب.

احرصي على الحصول على 3 حصص من الحليب ومشتقاته خلال اليوم.

ابتعدي عن المشروبات الرمضانية الغنية بالسكر التي قد تسبّب لك الغثيان.

اشربي كمية كبيرة من الماء تصل الى لترين بين الإفطار والسحور.

تناولي وجبات خفيفة بين الإفطار والسحور كالمكسرات النيئة والفواكه الطازجة والفواكه المجففة لإمداد جسمك بالطاقة.

تناولي الحلويات من مرة الى مرتين في الأسبوع فقط.

ابتعدي عن المشروبات الغنية بالكافيين لأنها تؤدي الى إخراج السوائل من الجسم واستبدليها بالعصائر الطازجة والحليب.

لا تتخطّي وجبة السحور نهائياً وحاولي جعلها متكاملة قدر المستطاع، وبالتالي احرصي على أن تحتوي على أطعمة صحية كالخبز الأسمر مع الجبن والخضار والعصائر والفواكه.

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