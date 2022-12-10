ما هي فوائد ممارسة اليوغا للعروس؟

الوكيل الإخباري - فترة التخطيط لحفل الزفاف هي من أجمل الأوقات بالنسبة للعروس، إنها فترة تختلط فيها المشاعر ففي الوقت نفسه تكون العروس سعيدة ومتحمسة، ولكنها تتوتر وقد تشعر بالإرهاق الشديد. من هنا، من المهم أن تخصص العروس بعض الوقت للاسترخاء خلال فترة التحضير للعرس، ويمكن أن تكون ممارسة اليوغا هي بالفعل ما تحتاجه كل عروس للتخفيف من التوتر والقلق. أكملي قراءة المقال لكي تتعرفي على فوائد ممارسة اليوغا للعروس.



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فوائد ممارسة اليوغا للعروس







1- الحصول على نوم أفضل



تُعتبر اليوغا وسيلة رائعة لكي تحصل العروس على نوم أفضل وأعمق. في الواقع، ممارسة اليوغا تجعل الجسم مرتخياً وهادئاً، وينعكس ذلك على طبيعة النوم وعدد ساعاته. لذا تعتبر تمارين اليوغا الحلّ الأنسب لمعالجة الأرق والحصول على قسط كافٍ من الراحة، وهذا ما تحتاج إليه العروس قبل أسابيع من زفافها كي تكون بكامل طاقتها يوم العرس، ولا تظهر عليها أيّة آثار للتعب والإرهاق.





2- الحصول على بشرة مشرقة



تعمل اليوغا على تعزيز الدورة الدموية في جميع أنحاء جسمك مما يؤدي إلى تدفق الدم إلى وجهك، وتمنح البشرة مظهراً متوهجاً. يمكن للعروس ممارسة مجموعة من تمارين يوغا الوجه، إذ إنها تعمل على تشغيل عضلات الوجه لتحسين الدورة الدموية من أجل الحصول على توهج صحي للبشرة عن طريق تحفيز إنتاج الكولاجين، وتخفيف التوتر، وإزالة الانتفاخ، وتحسين تناسق الوجه.

3- الحفاظ على الوزن



إن كنتِ عروس نحيفة، ستساعدك ممارسة اليوغا على الحفاظ على وزنك وعدم اكتساب أي كيلوغرام إضافيّ قبل الزفاف. أما في حال لم تكوني نحيفة وتقومين باتباع نظام غذائي لخسارة الوزن، فهنا ستساعدك اليوغا جنباً إلى جنب مع التمارين الرياضية على خسارة الوزن قبل يومكِ الكبير.

تعمل اليوغا أيضاً على تحسين توازنك وتحسين وضعية جسمك الأمر الذي سيساعد العروس على ارتداء الكعب العالي طوال يوم العرس، والوقوف بطريقة مستقيمة كي تبدو رائعة بفستانها الأبيض وبصورها.





4- تحسين القدرة على التواصل مع الآخرين



هناك الكثير من الأعمال التحضيرية التي يجب القيام بها قبل الزفاف مع زوجكِ المستقبلي، لذا ستجدين نفسك غير قادرة على قضاء الوقت مع العائلة والأصحاب والأشخاص المقربين لكِ. ولكن، لما لا تمنحين نفسك بعض الوقت للاسترخاء وخلق روابط قوية بينك وبين المدعوين؟

تعتبر اليوغا طريقة رائعة للاسترخاء والتواصل مع كل شخص في حفل زفافك، لذلك ادعي مجموعة من المدعون المقربين لكِ إلى القيام بصفوف من اليوغا الجماعية التي ستعزز العلاقة ما بينكم وتجعلكم تبنون ذكريات جميلة سوياً. ستجعل هذه الصفوف الجميع يشعرون بالطاقة الإيجابية لليوغا الأمر الذي يعزز الروابط ما بين المدعين ويجعلهم يستمتعون بالعرس أكثر.





5- التخفيف من التوتر



ليس هناك شك في أن التخطيط لحفل الزفاف أمر مرهق للجميع، من هنا تعمل اليوغا على تعزيز الاسترخاء وتقليل التوتر والقلق. أفضل ما في الأمر هو أن اليوغا تساعدك على التعامل مع جميع التغييرات التي تعيشينها خلال التحضير للعرس وفي الفترة التي تلي ذلك. يمكنك إضافة اليوغا إلى برنامجكِ أثناء مرحلة التخطيط لحفل الزفاف، وخلال أسبوع الزفاف، وحتى بعد الزفاف للتخلص من التوتر. في الواقع، تدمج بعض العرائس اليوغا في حفلات توديع العزوبية





6- التحكم بالمشاعر



تكون فترة التحضير للعرس طويلة ومرهقة بالنسبة للعروس الأمر الذي يمكن أن يجعلها تشعر بالعصبية وتتشاجر مع العريس، أو أهلها أو الأصدقاء. لتجنب مثل هذه المواقف، يمكن للعروس ممارسة اليوغا التي تساعدها على التحكم بمشاعرها خلال فترة التحضير للعرس وعدم الشعور بالغضب. من ناحية أخرى، أصبحت جلسات اليوغا في الصباح الباكر يوم الزفاف شائعة بشكل متزايد لأنها تساعد الجميع على موازنة عواطفهم وتجنب البكاء والتأثر وإفساد المكياج. قالت الكثير من العرائس أن ممارسة اليوغا مفيدة ومريحة في يوم العرس.

7- تخفيف آلام الجسم



التحضير للعرس يتطلب الكثير من المجهود الجسدي، إذ إن العروس ستزور العديد من محلات فساتين الأعراس كي تختار فستانها، كما أنها ستبحث عن أثاث للمنزل، وأغراض للمطبخ، وثياب جديدة، وأحذية، وإن كانت تخطط لقضاء شهر عسل في الخارج ستتنقل أيضاً من وكالة سفر إلى أخرى لتنظيم رحلتها. باختصار، يترافق التحضير للعرس مع الكثير من المجهود الجسدي، من هذا يمكن أن تشعر العروس بتعب ووجع في الظهر والرجلين لكثرة المشي والتنقل.

إن ممارسة اليوغا تزيد من المرونة وتقوي العضلات، الأمر الذي سيخفّف آلام الجسم التي تشعر بها العروس خلال فترة التحضير للعرس، وحتى بعد العرس.





8- تعزيز الأفكار الإيجابية



هل سأجد فستان أحلامي؟ هل سأبدو جميلة يوم العرس؟ هل اخترت المكان المناسب للحفلة؟ هل ستجري الأمور كما خططت لها؟ هل يمكن أن يحدث شيء ما ويفسد يوم العرس؟ ماذا سيحدث في ليلة الزفاف الأولى؟ كل هذه الأفكار وغيرها الكثير تراود كل عروس خلال فترة التحضير إلى العرس، ويوم العرس، وحتى في الفترة ما بعد العرس. من هنا، ستكون ممارسة اليوغا أمر مفيد للتخلص من كل هذه الأفكار السلبية لأنها تساهم بشكل كبير في التحكم بالعقل، وتمدك بالأفكار الإيجابية.

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