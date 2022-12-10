نصائح وأفكار تساعد كلّ عروس في تحضير حفلة الحناء

الوكيل الإخباري - لا يكتمل الزفاف العربي التقليدي من دون ليلة حناء، فهي خطوة متعارف عليها منذ سنوات عدّة وتشكّل مكانة خاصة في تحضيرات العرس. حفل يضمّ عادةً جميع صديقاتكِ وقريباتكِ لقضاء وقت ممتع معهنّ، ترتدين فيه ثوباً تراثياً- شرقياً وتغطّين وجهكِ بالبرقع. من أكثر التقاليد التي تتميّز بها ليلة الغمرة هي رسم الحناء؛ نقشات، رسومات وزخرفات تزيّن يديكِ وحتى قدميكِ، أنتِ والمدعوّات. كي يكون كلّ ما ذكرناه سابقاً مثالياً والحصول على حفلة حناء رائعة، إحرصي على أن تقومي بكلّ التحضيرات اللازمة قبل وقت من موعد الحفل.



تجهيزات العروس الأساسية قبل موعد الزفاف



اضافة اعلان







إحجزي المكان المناسب لإقامة ليلة الحناء



من المهمّ جداً أن تختاري المكان المناسب لإقامة ليلة الحناء، سواء كان في المنزل، في الحديقة أو حتى في صالة خاصة. احسمي قراركِ بالنسبة للمكان قبل فترة واحجزي التاريخ المناسب.



اختاري الجوّ العام وديكورات حفلة ليلة الحناء



زيّني المكان الذي اخترته مثلاً سواء في المنزل أو أي مكان آخر بوسائد، سجاد، شموع ومصابيح، لِجوّ عربي-شرقيّ ملفت. أمّا إن كنتِ ستقيمين حفلة الحناء في الهواء الطلق، فما رأيكِ بإحضار خيمة مغربية؟ طبعاً إحرصي على التخطيط والتحضير المسبق لهذه المناسبة وتأمين كلّ ما تحتاجينه من زينة، كوشة و اكسسوارات للحفل.





لا تنسي إرسال بطاقة دعوة ليلة الحناء إلى المقرّبات منكِ



احرصي على إرسال بطاقة دعوة ليلة الحناء إلى المقرّبات منكِ فقط حتى تستمتعن حقاً بأجواء حفلة ليلة الحناء. طبعاً باستطاعتكِ أيضاً الإتصال بهنّ عبر الهاتف، إن أردتِ ذلك.

أضيفي المرح إلى حفل ليلة الحناء



إجعلي الحفل أكثر مرحاً من خلال إبتكار فقرات مسلية لكِ ولصديقاتكِ في هذه الليلة من أجل إضفاء أجواء ممتعة وقضاء أجمل اللحظات. على سبيل المثال يمكنك القيام بكاريوكي أو استمتعي معهنّ بلعبة "أمر أم حقيقة"!



اختاري قائمة الأغاني التي تريدينها في حفل ليلة الحناء



الموسيقى هي واحدة من أهمّ تفاصيل ليلة الحناء، لذا اختاري الأغاني بنفسكِ أو اطلبي مساعدة من إحدى صديقاتكِ المقرّبات. هناك العديد من الموسيقى الخاصة بليلة الحناء، هذا إلى جانب الأغاني الشرقية الحماسية التي ستضفي جوّاً مرحاً إلى السهرة.

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



جمالك