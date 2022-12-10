15 خطوة جمالية لا تقومي بها أبداً قبل أسبوع من زفافكِ... لا تقعي في الخطأ!

الوكيل الإخباري - التحضير لزفافكِ هو من أجمل الأوقات التي ستمرّ في حياتكِ، وستضعين كلّ مجهودكِ لتكوني جاهزة من كافّة النواحي أكان عندما يتعلّق الأمر بتحضيرات الزفاف أو بالتحضيرات الجمالية والإطلالة. العناية بالجسم كما البشرة تدخل ضمن تحضيرات الزفاف طبعاً، لكن هناك بعض التفاصيل والخطوات التي عليكِ الابتعاد عنها تماماً قبل أسبوع واحد من الزفاف كي تضمني طلّة ناجحة ومريحة لكِ. ما هي؟ في هذا المقال سنعرّفك على خطوات عليكِ التوقّف عن القيام بها والابتعاد عنها قبل أسبوع من الزفاف.





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1- اللجوء إلى لون شعر جديد قبل أسبوع من الزفاف



عادةً ما تحبّ العروس أن تغيّر بعض التفاصيل في شكلها قبل الزفاف مثل اللجوء إلى لون شعر جديد أو تعديل لون الخصلات. إذا أردت القيام بهذا التغيير، لا تزوري مصفف الشعر قبل أسبوع واحد بل قومي بصبغ شعركِ قبل شهر على الأقل كي تتأقلمي مع التغيير ولكي تتمكّني من تعديل اللون في حال لم يعجبكِ.





2- قص الشعر قبل أسبوع من الزفاف



تماماً مثل لون الشعر، إذا أردت تغيير قصّة الشعر وخصوصاً إذا كنت تريدين اللجوء إلى تغيير جذري، فمن الضروري القيام بهذه الخطوة قبل شهر على الأقل كي تتأقلمي مع التغيير قبل زفافكِ.





3- تغيير المستحضرات الجمالية قبل أسبوع من الزفاف



لا تغيّري المستحضرات الجمالية التي تستخدمينها في روتين العناية بالبشرة الخاص بكِ قبل أسبوع من الزفاف لعدّة أسباب، أهمّها أن هذه المنتجات قد لا تناسب نوع بشرتكِ وبالتالي قد تسبب حساسية أو تهيّج في البشرة.





4- تقشير البشرة قبل أسبوع من الزفاف



إذا أردت التخلّص من الجلد الميّت فالجئي إلى تقشير البشرة قبل أسبوعين من زفافكِ كي تتفادي الظهور ببشرة حمراء أو متحسّسة يوم الزفاف. حتى لو استخدمت المقشر من قبل، تفادي صنفرة الوجه قبل فترة زمنية قصيرة كون البشرة قد تتفاعل بشكل مختلف مع التقشير في كلّ مرّة وقد تكون بشرتكِ حساسة أكثر في هذه الفترة بسبب الضغوطات.





5- تجربة خلطات طبيعية قبل أسبوع من الزفاف



ابتعدي عن الخلطات الطبيعية، خصوصاً تلك التي لم تجرّبيها سابقاً، قبل أسبوع من الزفاف. الخلطات الطبيعية قد تحتوي أحياناً على مكوّنات تسبب تهيّج البشرة لذا تفاديها قدر الإمكان قبل فترة قصيرة من يومكِ الكبير.





6- تجربة تقنيات جمالية جديدة قبل أسبوع من الزفاف



من الضروري جداً أن تبتعدي عن التقنيات الجمالية الجديدة أو التي قد تترك آثار على البشرة قبل أسبوع من الزفاف. مثلاً إذا كنت تريدين اللجوء إلى تقنية المايكرونيدل تأكدي من اللجوء إليها قبل أشهر. أما إذا كنت تريدين تجربة تقنية جمالية جديدة، حتى لو كانت بسيطة، لا تقومي بها قبل أسبوع كون البشرة قد تتفاعل بطريقة غير متوقّعة مع هذه التقنية.





7- اللجوء إلى حمية قاسية من أجل خسارة الوزن قبل أسبوع من الزفاف



لا تقومي بحمية قاسية قبل زفافكِ بأسابيع وخصوصاً قبل أسبوع واحد. إذا أردتِ خسارة الكثير من الوزن الجئي إلى إختصاصيّة قبل سنة على الأقلّ لتزوّدكِ بحمية مناسبة. وإذا أردتِ خسارة بعض الكيلوغرامات الزائدة فلا تنتظري شهر الزفاف وتقومي بحمية Crush Diet بل قومي بحمية متوازنة (بمساعدة الإختصاصيّة) قبل أشهر، ومارسي الرياضة. لا تنسي أن الحمية القاسية ستؤثّر على نشاطكِ وجسمكِ سلبيّاً.





8- القيام بتمرين رياضيّ جديد عالية الشدة قبل أسبوع من الزفاف





طبعاً عليكِ ممارسة الرياضة قبل الزفاف بانتظام لكن لا تجرّبي حركات جديدة أو عالية الشدة لوحدكِ ومن دون مساعدة مدرّب خاص، كون هذه الخطوة قد تسبب إصابات أو أضرار جسدية.



9- تناول الملح بكثرة قبل أسبوع من الزفاف



انتبهي لكميّة الملح التي تضعيها في طعامكِ، فالإكثار منه يمكن أن يؤدّي إلى احتباس الماء في جسمكِ وانتفاخ المعدة. لذا قبل أسبوع من الزفاف حاولي التخفيف من كميّة الملح المستهلكة وتناولي الأطعمة التي لا تحتوي عليها بكثرة.





10- استهلاك كميات كبيرة من القهوة قبل أسبوع من الزفاف



الكافيين الموجود في القهوة يساهم في إفراز هرمون الكورتيزول وهو الهرمون الذي يزيد من نسبة القلق. هذا الهرمون يسبب الهالات السوداء تحت العينين كما بهتان البشرة. من هنا، لا تناولي القهوة بكثرة في أي وقت وتحديداً قبل أسبوع من الزفاف بل اشربيها بشكل معتدل.





11- تناول الكثير من المشروبات الغازية قبل أسبوع من الزفاف



تحتوي المشروبات الغازيّة على كميّات كبيرة من السكّر ومواد أسيديّة تؤذي البشرة وتجرّدها من إشراقها. من هنا، تناول كميات كبيرة من المشروبات الغازية قبل أسبوع من الزفاف يؤدّي إلى انتفاخ الخلايا الدهنيّة في البشرة، ظهور تجاعيد وخطوط رفيعة حول الفم أو ظهور بثور متفرّقة.





12- تناول الأطعمة الملوّنة قبل أسبوع من الزفاف



تجنّبي المأكولات الداكنة مثل التوت والقهوة، فيمكن أن تصبغ اللون الأبيض اللؤلؤي لأسنانكِ، وبذلك ستشوّه ابتسامتكِ نهار زفافكِ.





13- اللجوء إلى تاتو الحواجب أو الشفاه قبل أسبوع من الزفاف



بعض النساء يلجئن إلى تاتو الحواجب، تاتو الشفاه، تاتو الآيلاينر أو غيرها. إذا كنتِ ضمن هذه الفئة من النساء وأردت القيام بأي نوع من التاتو، فلا تلجئي إلى هذه الخطوة قبل أسابيع من الزفاف! قومي بالتاتو على الأقلّ قبل 3 إلى 6 أشهر، لتفادي الحصول على درجة داكنة أكثر مما تحتاجه بشرتكِ أو شكل غير مرغوب به، وعدم القدرة على معالجة الأمر.





14- النوم في وقت متأخر جداً قبل أسبوع من الزفاف



لا يجدر بكِ النوم في وقتٍ متأخّر، فهذا يؤدّي إلى ظهور الهالات السوداء تحت العيون وانتفاخها. لذلك اخلدي إلى فراشكِ في وقتٍ مبكر لتحصلي على 8 ساعات من النوم ولتستيقظي بنشاط كامل وانتعاش طيلة أيّام أسبوع الزفاف.





15- الاسمرار أو التعرّض لأشعة الشمس بكثرة قبل أسبوع من الزفاف



في حال أردتِ الحصول على وجه برونزيّ، لا تتعرّضي للشمس قبل أيّام من الزفاف لتفادي أيّة حروق قد تتمّ واحمرار الجسم. من جهة أخرى، لا تلجئي إلى مستحضرات التسمير الذاتي يوم الزفاف التي قد تحدث بقعاً غير مرغوب بها.

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