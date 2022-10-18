الوكيل الإخباري - في الصيف بسبب الشمس وفي الشتاء بسبب البرد، تحتاج بشرة الوجه إلى التدليل.

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3 خطوات يجب اتخاذها لترطيبها بعمق.







البرد والشمس والاعتداءات الخارجية كلها تؤذي بشرتك وتتعبها ويصاب الجلد بالجفاف. وهذه الظاهرة لا تستثني أحداً، لا البشرة الجافة ولا البشرة الدهنية. ولمعالجة هذا الأمر، نقدّم لك روتين للعناية ببشرتك من شأنها إعادة ترطيب البشرة بعمق سريعاً.

3 خطوات لترطيب البشرة بعمق





ضعي المصل قبل الكريم النهاري

يعتبر المصل أخف وزناً ولكنه أكثر تركيزاً بثلاث مرات في المكونات النشطة من الكريم، وهو العلاج المثالي لتعزيز ترطيب وإشراق الوجه. يذوب قوامه السائل على الفور في البشرة لعزلها عن الاعتداءات الخارجية، مع توفير راحة فورية مهدئة ودائمة. علاج مضاد للعطش يعطي الحياة للبشرة الأكثر جفافاً، ولكن ليس فقط! يتكيف المصل مع جميع أنواع البشرة ويقدم نتائج مقنعة لتنعيم البشرة وإشراقها وتلطيفها وتهدئتها. فائدة أخرى: يزيد من فعالية كريم النهار الذي سيطبق لاحقاً.

الاستخدام الصحيح: يوضع المصل دائماً قبل العناية النهارية، على الرقبة والوجه بعد تنظيفهما.

امزجي الزيوت النباتية مع كريم النهار

يوصى باستعمال الزيوت النباتية لترطيب البشرة وكذلك لمحاربة علامات الشيخوخة أو حب الشباب. مهدئ، مضاد للشيخوخة، ترطيب، إصلاح ، تجديد، موازنة ... لديها العديد من المزايا. غنية بالأحماض الدهنية المرطبة والمكونات الطبيعية ، فهي تساعد بشكل خاص على تقوية الطبقة الدهنية المائية للبشرة واستعادة مرونتها. وخلافاً لجميع التوقعات، لا توجد قيود على استخدام الزيوت النباتية على البشرة الدهنية، ومن المعروف أيضاً أن زيت الجوجوبا ينظم إنتاج الدهون. يعتبر زيت الخروع علاجاً مغذياً ومرطباً ممتازاً ومثالياً للبشرة الحساسة.



الاستخدام السليم: يمكن وضع الزيوت النباتية على الجلد بحركات دائرية أو إضافتها إلى كريم النهار.

ضعي قناعاً مرطباً على الأقل مرة واحدة في الأسبوع



العلاج الكلاسيكي لجفاف الجلد: قناع ترطيب جيد يترك لعدة دقائق. عالي التركيز في المكونات النشطة، فهو قادر على ترطيب البشرة ومساعدتها على الاحتفاظ بالماء. لكن هذا لا يكفي لأنواع البشرة الأكثر جفافاً، والتي تحتاج إلى ماسك مغذي لترطيب البشرة وتغذيتها بالماء وإعادة شحنها بالأحماض الدهنية الأساسية.



الاستخدام الصحيح: يوضع في الصباح أو في المساء على بشرة نظيفة.

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