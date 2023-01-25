3 مشروبات.. لبشرة متوهجة بعد الـ40

الوكيل الاخباري - الحصول على بشرة متوهجة وشابة حلمٌ يراود الكثيرات كلما تقدمن في العمر، وهو أيضاً أكثر من مجرد وضع المنتجات المناسبة على وجهك!



وفي حين أن ممارسة روتين عناية بالبشرة مضاد للشيخوخة أمر مهم بالتأكيد، فمن المهم أيضًا التفكير في ما تضعينه داخل جسمك، حيث يلعب نظامك الغذائي دورًا رئيسيًا في صحة بشرتك، وهذا لا يشمل فقط ما تأكلينه، لكن أيضًا ما تشربينه.



بالطبع، ربما تعلمين بالفعل أن الترطيب الوافر ضروري، لكن هل فكرتِ في أنه يمكنك الترطيب بأكثر من مجرد الماء العادي؟ في الواقع، هناك عدد قليل من المشروبات الغنية بالمغذيات، التي قد تكون قادرة على نقل بشرتك إلى المستوى الذي تريدينه، إذا كنتِ تشربينها بانتظام.



هناك ثلاثة مشروباتٍ على وجه الخصوص، هي الأفضل لتحصلي على بشرة متوهجة بعد الأربعين، ونخبركِ بها في السطور القادمة.

اضافة اعلان





ماء جوز الهند



في المرة القادمة، التي تشتهين فيها مشروبًا منعشًا، يمكنكِ الحصول على بعض ماء جوز الهند، وستشكرك بشرتك.



وتشمل هذه العناصر الغذائية فيتامين (سي)، و(ي)، وهما من مضادات الأكسدة القوية، التي يمكن أن تحمي بشرتك من أضرار الجذور الحرة، حيث إن الجذور الحرة هي جزيئات غير مستقرة، يمكن أن تؤدي إلى موت الخلايا والشيخوخة المبكرة.



ولا يساعد فيتامين (سي)، و(ي) في تقليل هذا الضرر فحسب، بل يمكنهما أيضًا تعزيز الكولاجين، الذي يلاحظ أنه يساعد في الحفاظ على بشرتك لتبدو ممتلئة وشابة. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي هذا المشروب اللذيذ على حمض الهيالورونيك، الذي يمكن أن يكون عامل تغيير كلياً، عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على بشرتك رطبة ومتوهجة.



الشاي الأخضر



يمكن أن يكون استبدال فنجان القهوة الصباحي بكوب أو كوبين من الشاي الأخضر طريقة رائعة للحفاظ على صحة جسمك والحفاظ على بشرتك متوهجة، لأنه مليء بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب وحماية بشرتك من التلف، لهذا السبب هو أحد أفضل المشروبات التي يمكنك تناولها كل يوم.



ولا يحسن الشاي الأخضر بشرتك فحسب، بل يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل ظهور التجاعيد، حيث إن مضادات الأكسدة الموجودة فيه يمكن أن تساعد في إصلاح خلايا الجلد التالفة، وتعزيز نمو خلايا جديدة.. إنه أمرٌ رائعٌ حقاً!





عصير الحمضيات



إذا كنتِ من محبات العصير، فلدينا خيار لكِ أيضًا، هو عصير الحمضيات المنعش، حيث يمكنه أن يساعدك أيضًا في الحصول على بشرة متوهجة، لأنه مليء بفيتامين (سي)، الذي يمكن أن يساعد على تفتيح بشرتك، وتحسين ملمسها.



إذن، ما عصير الحمضيات الذي سيوفر أكبر قدر من الفوائد؟ إذا كنتِ تريدين أن تسلكي الطريق الأكثر صحة، فيوصى بشرب مجموعة متنوعة طازجة، وسيكون عصير البرتقال أو الجريب فروت خيارين رائعين يتناسبان بشكل رائع مع وجبة الإفطار كل صباح.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



زهرة الخليج