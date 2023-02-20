أعيدي السعادة إلى حياتكِ بهذه الطرق

الوكيل الاخباري - كثيراً ما نشعر بأن حياتنا المزدحمة والمليئة بالمسؤوليات والالتزامات خالية من السعادة واللحظات الجيدة، وندخل في محاولات للتوازن بين العمل والحياة من أجل الشعور بالسعادة، لكن أغلب خططنا لا تسير كما نتمنى.

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لكن في الحقيقة، لا ينبغي أن نعتبر السعادة وجهة، بل هي رحلة كاملة تسير بالتوازي مع المسؤوليات والروتين اليومي، لأن التأكد من شعوركِ بالسعادة ليس عبثاً أو أنانية، بل هو أحد أهم الاستثمارات التي يمكنك القيام بها في حياتكِ الخاصة، من أجل صحتكِ وجسدكِ وعقلكِ.



وليس من الصعب العثور على السعادة، ففي بعض الأحيان تكتشفين أن الأشياء التي تبدو غير مهمة يمكن أن تجعلكِ تبتسمين وتمنحكِ دفعة من السعادة والشعور بالانبساط.. هل تريدين أن تبدئي في الشعور بالسعادة في هذه اللحظة بالذات؟ تابعي معنا السطور التالية:







في ما يلي عشر طرق سهلة وفعالة على الفور للبدء:









1 . اكتبي قائمة بالأشياء التي تشعرين بالامتنان لها

إن التوقف لدقيقة والتفكير في كل الأشياء العظيمة والأشخاص الرائعين في حياتكِ، من المحتمل أن يضيع أي شكاوى أو تعب.



2 . شراء بعض الزهور

الزهور النضرة في منزلكِ ستجعله على الفور مكاناً أكثر سعادة، فلا تترددي في منح نفسكِ بعض اللحظات السعيدة بشراء باقة من الزهور المُفضلة لكِ.



3 . الاتصال بصديق

يعد الاتصال بصديق مقرب طريقة رائعة للتحدث عن مخاوفكِ، والحصول على نصيحة من شخص تثقين به.



4 . الدخول للمطبخ

حتى لو لم تكوني طباخة ماهرة، استبعدي عقلكِ عن طريق استكشاف مكونات جديدة أو تجربة وصفة جديدة، فالطبخ أو الخبز يخففان التوتر بشكل كبير، والمكافأة في النهاية هي وجبة لذيذة أو علاج لذيذ.



5 . عمل قوائم

خذي بضع دقائق لتدوين قوائم مهامك اليومية أو الأسبوعية، فالتركيز على أولوياتكِ سيجعلكِ تشعرين بالسيطرة على يومكِ.



6 . التنظيم

للحصول على قائمة نظيفة، كوني منظمة وتخلصي من الفوضى وإعادة ترتيب مساحتكِ ستجعلها تبدو جديدة، إنها أيضاً نقطة انطلاق رائعة للمضي قدماً في المشاريع المستقبلية.





7 . استراحة

إذا كنتِ تواجهين صعوبة في إبعاد عقلكِ عن الأشياء، فقومي بإعادة الضبط بقيلولة أو أخذ استراحة قصيرة ستمنح عقلكِ وجسمكِ راحة، وستساعدكِ على التعامل مع الأمور بشكل مختلف عندما تستيقظين.



8 . قبول المسؤولية

إذا كان هناك شيء يزعجكِ، فقومي إما بإصلاحه أو قبول أنه لا يمكن فعل أي شيء في الوقت الحالي، فلماذا الشكوى؟ فالشكوى نشاط سلبي، عليكِ تغييره لإيجاد حل للمشكلة أو على الأقل تقبلها لحين التخلص منها.



9 . هدنة

قومي بتهدئة عقلكِ عن طريق إيقاف التكنولوجيا الخاصة بكِ، والهروب من وسائل التواصل الاجتماعي لمدة دقيقة أو دقيقتين.



10 . اعتني بنفسك

يمكن للتوتر ونمط الحياة المزدحم في كثير من الأحيان السيطرة على حياتنا وتحطيم الروح الإيجابية لأي شخص، خذي وقتاً من حياتكِ من أجلكِ فقط، وتأكدي من مشاهدة الفيلم الذي كنت تتوقين لمشاهدته، أو خذي حماماً ساخناً، أو احجزي ليلة في فندق بعطلة نهاية الأسبوع، ومارسي أي نشاط يجعلكِ تشعرين بالتغيير والراحة.

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