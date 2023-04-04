5 أخطاء ترتكبينها بحق رموشك من دون انتباه... نتائجها مزعجة فانتبهي

الوكيل الاخباري - ألا ترغبين في الحفاظ على رموشك؟ وألا تريدينها طويلة وكثيفة؟ لنتعرّف معاً إذاً على أبرز الأخطاء التي يتعين عليك تجنبها لتحصلي على هذه النتيجة المذهلة.



بين المسكارا وتساقط الرموش



أشارت دراسة فرنسية حديثة إلى أن استخدام المسكارا أو مستحضرات المكياج الأخرى لا يسبب الحساسية غالباً. وقال الدكتور ريجيس ديكليرك المشرف على الدراسة: «تتمتع مستحضرات المكياج التي يتم إنتاجها حالياً بنوعية فاخرة بحيث لا تترتب على استخدامها أي مخاطر».



لكنه أشار إلى أن المعاناة من حساسية من نوع ما وسوء استخدام تلك المستحضرات هما العاملان الأساسيان اللذان يجب الانتباه إليهما.



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انتبهي لـ5 أخطاء



كم من مرّة وقفت أمام المرآة وتمنّيت لو أنّ رموشك أكثر طولاً وكثافة؟ وكم من مرّة زرتي متجرك المفضّل وبحثتي عن أكثر مستحضرات المسكارا فعالية لتحصلي على إطلالة أجمل ومفعمة بالجاذبية؟ مرّات كثيرة من دون شكّ. ولكن، من اليوم وصاعداً، لا بدّ أن تعلمي أنّ الأمر هذا لا يرتبط بالمنتجات التجميلية التي تختارينها وحسب، إنّما أيضاً بالطريقة التي تتعاملين من خلالها مع رموشك.



انطلاقاً من ذلك، تعرّفي على أبرز الخطوات التي عليك الابتعاد عنها بدءاً من اليوم لتحافظي على صحّة رموشك وجمالها:



الخطأ الأوّل: استعمال الرموش الاصطناعية كثيراً أو وضعها لفترات طويلة: قد تكونين من النساء اللواتي يملن نحو وضع الرموش الاصطناعية بشكل شبه دائم، وهذا خطأ كبير تقترفينه! لماذا؟ لأنّ اللاصق الذي تستخدمينه لتثبيتها يؤدي إلى تساقط الرموش الطبيعية بشكل مبكر.



الخطأ الثاني: النوم من دون التخلّص من آثار المكياج: ها قد عدت إلى المنزل بعد سهرة طويلة مع أفراد أسرتك، ومن شدّة التعب والإرهاق غرقت في نوم عميق من دون أن تمسحي عن وجهك آثار مستحضرات المكياج التي تألّقت بها في الساعات الأخيرة. ولكن، لا تقومي بهذا الخطأ قطّ، لا سيّما إن رغبت في الحفاظ على رموشك وصحّتها. فبقاء المسكارا على هذه الأخيرة يجعلها قاسية وقابلة للتكسّر. وفي هذا الصدد، لا بدّ من الإشارة إلى ضرورة اعتماد الخفّة والنعومة عند إزالة المكياج عن الرموش.



الخطأ الثالث: استعمال أداة ثني الرموش بعد تطبيق المسكارا: لا شكّ في أهمّية أداة ثني الرموش للحصول على إطلالة عينين أجمل وأكثر جاذبية. غير أنّ استعمالها يكون على رموش خالية من أي مستحضر، إذ تتيح تصبّغات المسكارا القاسية تكسّر الرموش عند تقويسها بهذه الأداة.



الخطأ الرابع: استعمال المسكارا المقاومة للمياه يومياً: تقدّم العلامات التجارية الشهيرة مستحضرات المسكارا بتركيبات مقاومة للمياه لا تتأثّر بالعوامل الخارجية وتضمن ثباتاً أطول على الرموش. ولكن، تفادياً لجفاف الرموش وإضعاف جذورها، ننصحك بالابتعاد عن الاستعمال اليومي لهذه التركيبات وتخصيصها للمناسبات والسهرات الهامة وحسب.



الخطأ الخامس: وضع المكياج منتهي الصلاحية: من أكثر الأمور التي لا تنتبه إليها المرأة عادةً استعمال مستحضرات المكياج الفاسدة أو المنتهية صلاحيتها. وفي هذا الصدد، لا بدّ من الإشارة إلى أنّ البكتيريا تتكاثر داخل عبوات المسكارا والآيلاينر إثر تعرّضها الدائم للهواء عند فتحها. انطلاقاً من ذلك، اسعي إلى تجديد مستحضراتك الخاصة بشكل دوري لتحمي عينيك من أي التهابات.

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