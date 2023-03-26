7 أخطاء شائعة ترتكبينها عند تطبيق الكريم الواقي من الشمس

الوكيل الاخباري - تعلمين طبعاً أنّ الكريم الواقي من الشمس يُعدّ من المستحضرات الأساسية التي لا تغيب عن روتين المرأة الجمالي ولو ليوم واحد. فسواء رغبنا في التعرّض المباشر لأشعّة الشمس أو فضّلنا البقاء في الداخل طوال الوقت، نحتاج إلى تطبيق هذا المستحضر لنحمي بشرتنا ممّا يضرّها ويؤثّر على صحّتها من الداخل والخارج.



ولكن، هل تساءلت يوماً إن كنت تطبّقين هذا الواقي بالشكل الصحيح فيضمن لبشرتك الحماية المثالية؟ ربّما لم تفكّري حتّى في أنّك قد تقعين في مجموعة من الأخطاء في هذا الإطار!



في الواقع، لتكون الحماية من أشعّة الشمس الضارة تامّة، تحتاجين إلى الابتعاد عن بعض الهفوات عند تطبيق الكريم الواقي. ونذكر لك في ما يأتي أبرزها وأكثرها شيوعاً:



اضافة اعلان







عدم الانتباه إلى الوقت المناسب للتطبيق



كم من مرّة انتظرت حتّى تصبحي في الخارج وطبّقت الكريم الواقي من أشعّة الشمس! مرّات كثيرة، أليس كذلك؟ لا تعيدي الكرّة قطّ من الآن وصاعداً، فذلك خطأ من أخطاء التطبيق. ما عليك سوى توزيع الكريم على بشرتك قبل 20 دقيقة تقريباً من الخروج، فبهذه الطريقة تتيحين امتصاص البشرة للمكوّنات الوقائية وتغليف ذاتها بطبقة حماية.



عدم تطبيق الكمية المناسبة



لا تبخلي قطّ في الكمية التي تطبّقينها من الكريم الواقي من الشمس، وذلك لتضمني عامل حماية عالياً يقي بشرتك من أضرار الشمس. وفي هذا الإطار، نسلّط الضوء على ما أشارت إليه الوكالة الوطنية لسلامة الأدوية: "الكمية المناسبة لكل سنتمتر مكعّب من البشرة تساوي ميليغرامين أي ما يوازي ستّ ملاعق صغيرة إذا كان الجسم متوسّط الحجم".



إهمال بعض المناطق الهامّة



على الرغم من أنّك تحرصين دائماً على تغطية المناطق المعرّضة للشمس جميعها، قد تتناسين في أحيان كثيرة بعض البقع المهمّة. فعلى سبيل المثال، قد لا تطبّقين الواقي على جفنيك الحسّاسين للغاية والمعرّضين أيضاً لآثار الشمس السلبية وقد لا تضعين أي منتج حماية على شفتيك. ولهذه الغاية، تستطيعين اختيار مرطّب لشفتيك يحتوي على عامل حماية ووضعه قبل الخروج وبين الحين والآخر طوال اليوم.



عدم تطبيق الكريم مرّات عدّة



لا يكفي أن تطبّقي الكريم الواقي من الشمس مرّة واحدة قبل الخروج فقط، بل عليك تطبيقه كلّ ساعتين تقريباً بخاصّة إن كنت تتعرّضين طوال النهار لأشعّة الشمس المباشرة.



عدم التوزيع المناسب



لا تعدي نفسك بحماية مثالية إن لم توزّعي المنتج تماماً وتغطّي أكثر المناطق المعرّضة للشمس مرّات عدّة أي بطبقات عدّة.



عدم الاهتمام بتاريخ انتهاء الصلاحية



بحسب الوكالة الوطنية لسلامة الأدوية، لا يدوم الكريم الواقي من الشمس أكثر من 3 سنوات. ولو كنت من اللواتي يهملن تاريخ الصلاحية، توقّفي عن هذه العادة السيئة. فالهدف الأساسي يبقى حماية بشرتك ووقايتها تماماً من أضرار الشمس.



تطبيق الكريم في الأيام المشمسة وحسب



اعتمدي تطبيق الكريم الواقي حتّى في الأيّام التي تغيب فيها الشمس. ففي الحالات جميعها، تصل إلينا نسبة %20 تقريباً من الأشعّة ما فوق البنفسجية. لذلك، الحماية ضرورية دائماً.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



هيا