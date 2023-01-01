5 نصائح لتتخلصي من القلق

الوكيل الاخباري - كل شخص يحمل في نفسه قلقاً يرتبط بأمر معيّن، ما يدفع بالكثيرين إلى البحث عن طرق للتخلّص من هذا الشعور الذي يمكن أن يؤثر على مزاجهم ويجعلهم يعيشون في حالة من العصبية لا إرادياً.



فإذا كنت تمرين بحالة من القلق ولا تعرفين كيفية تخطيها، تذكرّي دائماً أن سعادتك هي الأولوية.



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تأمّلي



اجلسي في مكان هادئ وتأمّلي كل ما يجري من حولك وفكّري، فإعادة النظر في الأمور تساعدك على معرفة إذا كان ما تمرين به يستحق منك أن تكوني في هذه الحالة أو لا. هذا ويساعدك التأمل على ترتيب كل الأمور في حياتك من أجل الوصول إلى هدفك.





مارسي اليوغا



الهدف الأساسي من اليوغا هو توفير الهدوء والسكينة للجسم والعقل في الوقت نفسه. فعندما تمارسين اليوغا ستشعرين بأنّك تخلّصت من الطاقة السلبية التي في داخلك والتي تؤثّر على تفكيرك وحياتك.





تحدثي عن قلقك



قد تعتقدين أنّ مشاركة ما تشعرين به مع من حولك ليس بالأمر الصحيح، وهذا خطأ! لأنه عندما يعرف الآخرون بما تمرين به سيقومون بما وسعهم من أجل مساندتك. فلا تترددي بأن تتشاركي مع صديقتك المقربّة الأمر الذي يثير قلقك فربما النصيحة التي ستقدمها إليك هي التي تحتاجينها.





اخرجي في نزهة



في كثير من الأحيان قد يتحوّل القلق إلى خوف من التحدث مع الآخرين أو حتى الخروج، ولكي تتخلصي منه عليك أن تتحدّي نفسك وتخرجي في نزهة إلى الطبيعة فلربما تصرخين بأعلى صوتك و تلاحظين أن القلق الذي كان بداخلك قد قلّ أو اختفى.





فكري بإيجابية



لا تنظري إلى الأمور بطريقة سلبية أبداً، بل توقفي 5 دقائق وفكّري بـ5 أشياء قمت بها خلال يومك ونجحت فيها. فمنها ستستمدين الأمل والقوة كي تنطلقي وتواجهي كل ما يثير خوفك وقلقك.

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