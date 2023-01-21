7 نصائح للسيطرة على تساقط الشعر.. شتاءً!

الوكيل الاخباري - تساقط الشعر كابوس يؤرق حياة غالبية النساء، خاصة في فصل الشتاء، لأنه مع تغير الفصول يميل شعرنا وبشرتنا إلى التصرف بشكل مختلف، لذلك يصبح من الضروري تخصيص نظام العناية بالشعر لمعالجة مثل هذه المشاكل غير المرغوب فيها.



إذن، كيف يمكنكِ التحكم في تساقط الشعر في فصل الشتاء؟



خلال فصل الشتاء، نميل إلى استهلاك الكثير من الأطعمة المقلية والحلويات، التي يمكن أن تؤثر بشدة على صحة شعرنا، كما يؤدي تصفيف الشعر بالحرارة والتلوث أيضاً إلى تساقط الشعر؛ لذا فإن اتباع بعض النصائح السهلة وتعديل روتين العناية بالشعر يمكن أن تقلل تساقط الشعر إلى حد كبير.

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في ما يلي 7 طرق، لمعالجة تساقط الشعر في فصل الشتاء:









1. ابتعدي عن الاستحمام الساخن



الحرارة يمكن أن تضر شعركِ وتسبب تساقطه. في فصل الشتاء، نستخدم الماء الساخن للغاية أثناء الاستحمام، ولكنّ ذلك ليس خياراً صحياً لشعركِ، فحاولي تجنب الاستحمام الساخن قدر الإمكان، واستخدمي الماء الفاتر بدلاً من الساخن، لتنظيف شعركِ لحمايته من التلف.



2. التدليك الزيتي للشعر أمر ضروري



التدليك الزيتي رائع لشعركِ، لأنه يعزز نمو الشعر، وسيساعد التدليك الأسبوعي لفروة رأسكِ في تنشيط الدورة الدموية ويحفز بصيلات الشعر، ما يجعل الشعر أقوى وأكثر صحة، وزيوت الشعر مثل: زيت جوز الهند وزيت الخروع وزيت اللوز وزيت الزيتون، ممتازة لمنع تساقط الشعر، وإضافة التغذية إلى شعركِ.

3 . جففي شعرك قبل التمشيط



الشعر الرطب ضعيف للغاية، وإذا قمت بتمشيط الشعر الرطب، فمن المرجح أن ينتهي بك الأمر بالكثير من التساقط، نظراً لأن جذع الشعر ضعيف وهش خلال فصل الشتاء، ويميل شعركِ إلى السقوط أكثر، لذلك تأكدي دائماً من تجفيف شعركِ بالهواء قبل استخدام المشط.



4. منتجات الشعر المغذية



عادة يكون موسم الشتاء جافاً جداً، ويجعل الشعر وفروة الرأس أكثر جفافاً، وتؤدي فروة الرأس الجافة إلى قشرة الرأس والحكة، ما قد يؤدي إلى تساقط الشعر الذي لا يمكن السيطرة عليه.







لذلك، عليكِ اختيار الشامبو والبلسم وأقنعة الشعر المغذية، للحفاظ على ترطيب الشعر، وابحثي عن مكونات مثل: الأفوكادو وحمض الهيالورونيك والمكاديميا والموز، فهي مغذية للغاية للشعر.



5. استخدمي واقي الشعر



تحتاجين إلى حماية شعركِ من الشمس والتلوث حتى في فصل الشتاء، نظراً لأن التلوث والتعرض لأشعة الشمس يمكن أن يتلفا الشعر ويؤديا إلى تساقط الشعر.



وستساعدك إضافة ملحقات، مثل: أوشحة الرأس والأقنعة، على حماية شعركِ، وزيادة أناقة مظهركِ أيضاً.

6. لا تغسلي شعرك كثيراً

نظراً لأن موسم الشتاء جاف جداً، يمكن للاستحمام المنتظم أن يجرد الرطوبة الطبيعية لشعركِ، لذلك تجنبي الاستحمام المتكرر، ومن الأفضل غسل شعركِ مرة أو مرتين في الأسبوع، وفي بقية الأيام استخدمي الشامبو الجاف، للحفاظ على نظافة الشعر، وفروة الرأس.



7. الفواكه والخضروات المرطبة