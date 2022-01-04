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الثلاثاء، 04-01-2022 04:07 م

أبو يحيى: "شباب 25 سنة رح يلعبوا ببجي تحت القبة"

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الوكيل الاخباري - رفض النائب سليمان أبو يحيى تخفيض سن عضو مجلس النواب إلى 25 سنة شمسية بدلا من 30 الحالية.

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وقال أبو يحيى خلال مناقشة التعديلات الدستورية، مساء الثلاثاء، إن الدول التي طبقت هذا القرار لديها قدر كافٍ من الرفاهية الاقتصادية والسياسية وهي مناسبة في ظل وجود أحزاب سياسية.

 

وأضاف أن الأصل تمكين الشباب اقتصاديا وخرطهم في أحزاب سياسية ذات برامج فاعلة ومن ثم تأهيلهم للدخول بالعملية الانتخابية.

 

وأشار أبو يحيى إلى أن الحكمة تحتاج إلى العمر مهما بلغ الشخص من النشاط والذكاء، لافتا إلى أنه يصعب على من هم في سن 25 النجاح في الانتخابات عدا عن عدم جاهزيتهم لمثل هكذا خطوة.

 

وبيّن أن الهدف من تحديث المنظومة السياسة هو تخريج مجلس نواب أكثر نضوجا، وأن سن 30 هو سن النضوج واكتساب الخبرة في العمل الحياة والمهارات الحياتية.

 

ودعا إلى الإبقاء على 30 عاما لعمر عضو مجلس النواب خاتما كلامه بـ: "إذا سن 25 وصل لهذه القبة رح نلاقي شباب بتلعب ببجي على هاي التابات يلي أعطيتونا إياها".

 

 

 

 




 

 


 

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