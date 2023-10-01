"إدارية النواب" تطلع على الواقع الإداري لـ"الإحصاءات"

الوكيل الإخباري

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- قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية، المهندس يزن الشديفات، إن دائرة الإحصاءات العامة تُعتبر من دوائر الدولة المهمة، وذلك لأهمية المهام المناطة بها، مُضيفًا أن الإصلاح الإداري هو المهم لتحديث مسار الإصلاح بمختلف مراحله.جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته اليوم الأحد، للاطلاع على الواقع الإداري لـ"الإحصاءات"، بحضور النائب امغير الهملان ومدير "الإحصاءات" حيدر فريحات، ومساعده للشؤون الفنية الدكتور تيسير مقدادي.وأوضح الشديفات ما يهمنا تصويب واقع الهيكل الإداري لـ"الإحصاءات" والتعيين حسب الاختصاص، الأمر الذي ينهض بمخرجات الدائرة.وأشار إلى أنه سيتم رفع توصيات لمجلس الوزراء للنهوض بالدائرة، أبرزها توفير المخصصات المالية اللازمة لإجراء التعداد السكاني العام المنوي تنفيذه العام 2025، بحسب ما تقتضيه حاجتها، وتعزيز الاستقلال المالي والإداري لها، ومعالجة التشوهات في الهيكل التنظيمي، وتزويدها بسيارات كهربائية لمساعدة الباحثين بجمع المعلومات.من جهته، دعا الهملان إلى ضرورة تثبيت العاملين في "الإحصاءات" وتحسين أوضاعهم.بدوره، قال فريحات إن الدائرة تعتبر "مسطرة" الأردن، حيث تُقدم أرقامًا دقيقة لأصحاب القرار وراسمي السياسات، مُضيفًا أنها تُعتبر من أفضل الدوائر في العالم العربي.وأشار إلى أنه سيتم إجراء تعداد للمساكن والسكان، العام 2025، بتكلفة تصل إلى 24 مليون دينار، مُبينًا أن هذا التعداد سيتم من خلال 20 ألف باحث وباحثة.وأكد فريحات أنه تم إقرار هيكل تنظيمي لـ"الإحصاءات"، إذ يمر حاليًا بمراحله الدستورية، بينما استعرض أعداد موظفي الدائرة، الذي وصل إلى 574 موظفًا، موزعين بين الفئات الأولى والثانية والثالثة.