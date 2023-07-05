إدارية النواب توصي بالابقاء على "الخدمة المدنية" وعدم استحدات هيئة

الوكيل الإخباري

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- قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية المهندس يزن الشديفات، إن اللجنة سترفع توصية لمجلس الوزراء بـ"عدم استحداث هيئة الخدمة والإدارة العامة، والإبقاء على ديوان الخدمة المدنية وتطوير مهامه".وشدد، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته اليوم الأربعاء، تم فيه بحث خارطة طريق تحديث القطاع العام بشأن تحويل ديوان الخدمة المدنية إلى هيئة الخدمة والإدارة العامة، على ضرورة المحافظة على دور الديوان وتطوير مهامه.وحضر الاجتماع: نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، ووزير دولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، والمديرة العامة لمعهد الإدارة العامة سهام الخوالدة.وأضاف الشديفات أن "إدارية النواب" معنية بمتابعة خطة تطوير القطاع العام، مؤكدًا ضرورة تحسين القطاع العام والنهوض به، موضحًا أن اللجنة معنية بلقاء جميع الجهات والوزارات المشمولة بالدمج والإلغاء والتحديث.من جهتهم، طالب النواب: ميادة شريم، مغير الهملان، عبدالله عواد، جميل الحشوش، علي الطروانة، غازي الذنبيات، بضرورة تطوير أداء موظفي القطاع العام، فضلاً عن تحسين وتطوير المهام المنوطة بديوان الخدمة المدنية.واتفقوا على أن تحويل ديوان الخدمة المدنية إلى هيئة الخدمة والإدارة العامة "حاليًا غير مجدٍ، في ظلّ عدم وجود معايير واضحة وشفافة للتعيين".