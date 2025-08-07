الجمعة 2025-08-08 12:26 ص
 

واشنطن تنفي: لا شروط مسبقة من ترامب للقاء زيلينسكي مقابل قمة مع بوتين

واشنطن تنفي: لا شروط مسبقة من ترامب للقاء زيلينسكي مقابل قمة مع بوتين
واشنطن تنفي: لا شروط مسبقة من ترامب للقاء زيلينسكي مقابل قمة مع بوتين
 
الخميس، 07-08-2025 11:02 م
الوكيل الإخباري-   رفضت وزارة الخارجية الأمريكية تأكيد تقارير تفيد بأن الرئيس دونالد ترامب يشترط عقد قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقابل لقاء فلاديمير زيلينسكي.اضافة اعلان


وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت خلال مؤتمر صحفي ردًا على سؤال لتأكيد أو نفي هذا التصريح: "سأحيلكم إلى البيت الأبيض للاطلاع على تفاصيل جدول أعمال الرئيس. لا يسعني إلا أن أقول، كما ذكر وزير الخارجية، إننا مستمرون بالتواصل الوثيق مع شركائنا الأوروبيين ومع أوكرانيا".

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" في وقت سابق من يوم الخميس أن مصدرًا في البيت الأبيض لم يُذكر اسمه ربط في وقت سابق بين احتمال عقد لقاء بين ترامب وبوتين باحتمال عقد اجتماع مع زيلينسكي.

ولم يسبق للرئيس الأمريكي نفسه أن أعلن صراحة عن اشتراط لقاء بوتين مع زيلينسكي لعقد قمة مع روسيا.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلًا عن مصدرين مطلعين على خطط الرئيس الأمريكي، أن ترامب يرغب في لقاء بوتين شخصيًا الأسبوع المقبل، وإجراء محادثات ثلاثية بعد ذلك بوقت قصير بمشاركة بوتين وزيلينسكي.

وأفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت بأن ترامب منفتح على لقاءات "مع الرئيس بوتين وزيلينسكي".

كما صرّح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، في وقت سابق من اليوم، بأنه تم الاتفاق على مكان اللقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، وسيُعلَن عنه في وقت لاحق.

روسيا اليوم
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي ترامب: بوتين وزيلينسكي يريدان لقائي وسأفعل ما بوسعي لإنهاء النزاع

ل

أخبار محلية "لا لإطلاق العيارات النارية" مبادرة مجتمعية في الكرك

بوتين: الطريق أمام عقد لقاء مع زيلينسكي ما زال طويلاً

عربي ودولي بوتين: الطريق أمام عقد لقاء مع زيلينسكي ما زال طويلاً

واشنطن تخطط لاحتجاز المهاجرين في السجن الرهيب "ألكاتراز الجنوب"

عربي ودولي واشنطن تخطط لاحتجاز المهاجرين في السجن الرهيب "ألكاتراز الجنوب"

ألمانيا تطلق مجلسًا وطنيًا للأمن لمواجهة تحديات المستقبل

عربي ودولي ألمانيا تؤسس مجلسًا وطنيًا للأمن لمواجهة "التهديدات المستقبلية"

الهند توقف مؤقتًا شراء النفط الروسي بعد قرار ترامب المفاجئ

أسواق ومال الهند توقف مؤقتًا شراء النفط الروسي بعد قرار ترامب المفاجئ

ل

أخبار محلية قانونيون: قانون كاتب العدل الجديد نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات وتحقيق العدالة

فيدان يلتقي الشرع ويناقشان دعم سوريا و"خطوات إسرائيل"

عربي ودولي فيدان يلتقي الشرع ويناقشان دعم سوريا و"خطوات إسرائيل"



 
 





الأكثر مشاهدة