واشنطن تنفي: لا شروط مسبقة من ترامب للقاء زيلينسكي مقابل قمة مع بوتين

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت خلال مؤتمر صحفي ردًا على سؤال لتأكيد أو نفي هذا التصريح: "سأحيلكم إلى البيت الأبيض للاطلاع على تفاصيل جدول أعمال الرئيس. لا يسعني إلا أن أقول، كما ذكر وزير الخارجية، إننا مستمرون بالتواصل الوثيق مع شركائنا الأوروبيين ومع أوكرانيا".
وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" في وقت سابق من يوم الخميس أن مصدرًا في البيت الأبيض لم يُذكر اسمه ربط في وقت سابق بين احتمال عقد لقاء بين ترامب وبوتين باحتمال عقد اجتماع مع زيلينسكي.
ولم يسبق للرئيس الأمريكي نفسه أن أعلن صراحة عن اشتراط لقاء بوتين مع زيلينسكي لعقد قمة مع روسيا.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلًا عن مصدرين مطلعين على خطط الرئيس الأمريكي، أن ترامب يرغب في لقاء بوتين شخصيًا الأسبوع المقبل، وإجراء محادثات ثلاثية بعد ذلك بوقت قصير بمشاركة بوتين وزيلينسكي.
وأفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت بأن ترامب منفتح على لقاءات "مع الرئيس بوتين وزيلينسكي".
كما صرّح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، في وقت سابق من اليوم، بأنه تم الاتفاق على مكان اللقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، وسيُعلَن عنه في وقت لاحق.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
ترامب: بوتين وزيلينسكي يريدان لقائي وسأفعل ما بوسعي لإنهاء النزاع
-
بوتين: الطريق أمام عقد لقاء مع زيلينسكي ما زال طويلاً
-
واشنطن تخطط لاحتجاز المهاجرين في السجن الرهيب "ألكاتراز الجنوب"
-
ألمانيا تؤسس مجلسًا وطنيًا للأمن لمواجهة "التهديدات المستقبلية"
-
فيدان يلتقي الشرع ويناقشان دعم سوريا و"خطوات إسرائيل"
-
"أكسيوس": ويتكوف سيطلع ممثلي الدول الأوروبية على مجريات لقائه مع بوتين
-
جنرال أمريكي: روسيا تتفوق على الولايات المتحدة في مجال المسيرات
-
مطالب لتقليص صلاحيات موظفي إدارة كفاءة الحكومة الأمريكية