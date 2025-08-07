الجمعة 2025-08-08 12:26 ص
 

ديالا العلي تحصد معدل 92% في الفرع العلمي .. ألف مبروك

الخميس، 07-08-2025 11:26 م
الوكيل الإخباري-    في أجواء من الفخر والسعادة، حققت الطالبة ديالا خالد عيسى العلي نجاحًا مميزًا في نتائج الثانوية العامة للعام 2025، بعد أن حصلت على معدل 92% في الفرع العلمي، لتسطر بذلك إنجازًا يستحق الاحتفاء.اضافة اعلان


وتلقى الأهل والأصدقاء هذا الخبر بفرح غامر، وسط عبارات التهاني والتبريكات التي انهمرت على ديالا، تقديرًا لجهودها ومثابرتها طوال العام الدراسي.

ألف مبروك للطالبة ديالا على هذا التفوق، مع أطيب الأمنيات لها بمزيد من النجاح والتميز في مسيرتها الأكاديمية المقبلة.
 
 
