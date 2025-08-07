ديالا العلي تحصد معدل 92% في الفرع العلمي .. ألف مبروك

وتلقى الأهل والأصدقاء هذا الخبر بفرح غامر، وسط عبارات التهاني والتبريكات التي انهمرت على ديالا، تقديرًا لجهودها ومثابرتها طوال العام الدراسي.
ألف مبروك للطالبة ديالا على هذا التفوق، مع أطيب الأمنيات لها بمزيد من النجاح والتميز في مسيرتها الأكاديمية المقبلة.
