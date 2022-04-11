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الإثنين، 11-04-2022 01:42 م

استياء نيابي من تأخر الحكومة بالرد على الأسئلة النيابية

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الوكيل الإخباري - أبدى عدد من النواب استيائهم من تأخر الحكومة في الرد على الأسئلة النيابية التي تقدموا بها خلال الفترة الماضية ضمن المدة القانونية.

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وقالوا خلال جلسة رقابية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن الإجابات التي ترد إليهم من الحكومة متأخرة وغير مكتملة.

 

وأضافوا أنه يجب أن تصل الإجابات مكتملة وخاصة إذا ما كانت متأخرة بشكل كبير.

 

وأشار النواب إلى أن الدور الرقابي للنائب يفرض عليه توجيه أسئلة حول قضايا متصلة بالشأن العام.

 

ودعوا الحكومة إلى الالتزام بالمدة القانونية المحددة في النظام الداخلي للإجابة على الأسئلة النيابية وعدم مخالفتها.

 

وتنص الفقرة (أ) من المادة 121 الواردة في النظام الداخلي لمجلس النواب على: "يبلغ الرئيس السؤال إلى الوزير المختص خلال 7 أيام من تقديمه"، فيما تنص الفقرة (ب) على: "يجيب الوزير على السؤال خطيا خلال مدة لا تتجاوز 14 يوما".

 




 

 


 

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