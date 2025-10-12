البدادوة يطالب بمحاسبة التجاوزات في تعيينات البادية ويستنكر تجاهل مخزون الأطباء

وأكد البدادوة أن أهالي البادية بذلوا جهودًا مضنية لتعليم أبنائهم، حيث اضطرت العديد من الأسر إلى بيع ممتلكاتها من ذهب وأراضٍ وسيارات لتأمين تكاليف التعليم، مشددًا على أن التعيينات الأخيرة لم تراعِ هذه التضحيات، ولم تنصف أبناء المنطقة.
و أشار إلى تعيين اثنين اخوان من الأطباء في منطقة البادية الوسطى ضمن كتاب واحد، من خارج الحصة المخصصة لأبناء المنطقة، ما أدى إلى تجاوز النسب المقررة التي تنص على تخصيص 70% من التعيينات لأبناء البادية الوسطى و30% للآخرين، موضحًا أن النسبة الفعلية تجاوزت 50–60% لصالح المقيم على الأصيل.
كما عبّر البدادوة عن استيائه من تجاهل الحكومة لمخزون الأطباء، مشيرًا إلى وجود نحو 80 طبيبًا من مخزون الأطباء تم فحصهم مسبقاً واجتازوا الفحص بكفاءة، وهم الآن في انتظار دورهم على المخزون و لم يتم النظر في أوضاعهم حتى الآن، ما يعكس غياب استراتيجية واضحة لاستثمار الكفاءات الطبية الوطنية في التعيينات الجديدة.
وفي ختام مداخلته، طالب البدادوة الوزيرة البلبيسي باتخاذ إجراءات حاسمة لمحاسبة المخالفات وضمان العدالة في التعيينات، مؤكدًا أن الاكتفاء بالتوصيات والاجتماعات لم يعد مجديًا، وأن الوقت قد حان لاتخاذ قرارات عملية تعيد الثقة لطلاب الطب وتحقق العدالة في توزيع الفرص.
