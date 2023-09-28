البرلمانية الأردنية الكورية والسفير الكوري يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

الوكيل الإخباري

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-أكد رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية – الكورية النائب مجدي اليعقوب، وسفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة كيم دونغ غي أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تطويرها على مختلف الصعد، لا سيما على الصعيد البرلماني والسياحي والاقتصادي والتجاري.وقال اليعقوب والسفير الكوري، خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم الخميس، بحضور أعضاء الجمعية النواب عبد الرحيم المعايعة وعمر النبر وعبد الحليم الحمود، إن العلاقات الأردنية الكورية متميزة وتاريخية، أرسى قواعدها قيادتا البلدين على مختلف الصعد عبر الزيارات المتبادلة، مؤكدين أهمية البناء عليها وتعزيزها خدمة للمصالح المشتركة لكلا البلدين والشعبين الصديقين.كما جرى خلال اللقاء، التركيز على الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين الأردن وكوريا وترجمتها الى مشاريع مشتركة على أرض الواقع، مثلما تم التطرق الى آليات التعاون السياحي والتبادل التجاري والاقتصادي وتبادل التجارب والخبرات والزيارات واللقاءات البرلمانية التي تسهم في خدمة البلدين.