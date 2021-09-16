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الخميس، 16-09-2021 01:38 م

السراحنة لـ الوكيل : منح وزير الصحة شهر لهيكلة طوارئ المستشفيات

السراحنة


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - قال رئيس لجنة الصحة النيابية احمد السراحنة إننا بحاجة إلى إعادة هيكلة أقسام الطوارئ في كافة مستشفيات المملكة .

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وأكد السراحنة لـ "الوكيل الإخباري"أنه تم إعطاء وزير الصحة الدكتور فراس الهواري مهلة شهر لإعادة هيكلة قسم الطوارئ في كافة المستشفيات وذلك بتوسيع أقسام الطوارئ وتعيين أطباء ذي خبرة وزيادة الأجهزة اللازمة في الأقسام.


وطالب بحلول فورية وجذرية من وزارة الصحة بشأن الواقع الصحي في المملكة.

 

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