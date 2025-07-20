الأحد 2025-07-20 11:09 م
 

"الشباب والرياضة النيابية" تلتقي المشاركين في معسكر التدريب المهني بجرش

"الشباب والرياضة النيابية" تلتقي المشاركين في معسكر التدريب المهني بجرش
"الشباب والرياضة النيابية" تلتقي المشاركين في معسكر التدريب المهني بجرش
 
الأحد، 20-07-2025 10:20 م
الوكيل الإخباري- التقى رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية، النائب محمد هديب، المشاركين في معسكر التدريب المهني في مديرية شباب جرش، أحد معسكرات الحسين للعمل والبناء لعام 2025، والتي انطلقت تحت شعار: "عمّان عاصمة الشباب العربي".اضافة اعلان


وأكد النائب هديب أن جلالة الملك عبد الله الثاني يولي اهتمامًا خاصًا بالشباب، إيمانًا بدورهم المحوري في صنع التغيير، لا سيّما من خلال الأوراق النقاشية، وبالأخص الورقتين السادسة والسابعة اللتين تتضمنان أهمية دور الشباب.

وأشار إلى أن المعسكرات الشبابية تسهم بشكل فعّال في صقل مهارات وقدرات الشباب، وتمكينهم عبر برامج ومبادرات مصممة خصيصًا لتلبية ميولهم واحتياجاتهم، بما يتماشى مع التطورات الراهنة، مبينًا أن الشباب هم الأقدر على خدمة وطنهم ورسم مستقبل أفضل، إضافة إلى أهمية دعم مثل هذه المعسكرات باعتبارها رافعة أساسية لتمكين الشباب في مختلف المجالات.

وقال إن الأحزاب تشكّل وعي الحياة، لأنها تمثّل مبدأ ونهجًا، مشددًا على أهمية الثقافة الحزبية، وكيف نشأت، وأهدافها ورسالتها، مشيرًا إلى أن العالم يشهد تطورًا هائلًا في مجالات الثورة الرقمية والتكنولوجيا، بما في ذلك الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

وأشاد بدور الصحافة والإعلام في إبراز الإنجازات، وتسليط الضوء على أهمية تعزيز التنمية، إلى جانب دعم الأنشطة والبرامج التي تنظمها العديد من المؤسسات.

من جهته، قال مدير شباب جرش، عبد الإله المشاقبة، إن المعسكر يشمل برامج عملية ونظرية تركز على تطوير المهارات، وتعزيز التعاون والعمل الجماعي، وتمكين المشاركين من الأدوات والمهارات المهنية والتقنية التي تواكب متطلبات سوق العمل، بما يسهم في إعدادهم لحياة منتجة ومستقبل مهني.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ف

أخبار محلية "التنمية الاجتماعية": دعوة اجتماع الهيئة الإدارية المنتخبة للاتحاد النسائي باطلة

ا

عربي ودولي الكرملين: موسكو مستعدة للتحرك سريعا لعقد اتفاق سلام مع كييف

ل

عربي ودولي مصر تخصص قطارا لنقل السودانيين العائدين طوعا إلى بلادهم

ا

طب وصحة مكملات غذائية وأعشاب تساعد في تخفيف أعراض الاكتئاب

ل

أخبار محلية بلدية بني عبيد تبحث احتياجات منطقتي النعيمة وشطنا

منتدى الجياد للثقافة والتنمية يحتفي بالشاعر مختار العالم

أخبار محلية منتدى الجياد للثقافة والتنمية يحتفي بالشاعر مختار العالم

تسعى إسرائيل إلى إيصال مساعدات إنسانية إضافية إلى السويداء

عربي ودولي مساعدات إسرائيلية للدروز في سوريا .. وطريف يناشد ترامب

"الشباب والرياضة النيابية" تلتقي المشاركين في معسكر التدريب المهني بجرش

شؤون برلمانية "الشباب والرياضة النيابية" تلتقي المشاركين في معسكر التدريب المهني بجرش



 
 





الأكثر مشاهدة