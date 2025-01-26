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الصفدي: نتطلع لزيادة التعاون التجاري والثقافي مع هنغاريا

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جانب من اللقاء
الأحد، 26-01-2025 02:17 م

الوكيل الإخباري - استقبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مكتبه بدار مجلس النواب اليوم الأحد، السفير الهنغاري المعتمد لدى المملكة اتيلا كالي، حيث تباحثا في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وخاصة العلاقات البرلمانية بين البلدين الصديقين.

وأكد الصفدي أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني حريص دوماً على تعزيز العلاقات مع الأصدقاء في هنغاريا، مشيراً إلى أهمية تنمية وتطوير العلاقات لتعود بالنفع على الشعبين والبلدين الصديقين خصوصاً في مجالات التبادل التجاري والثقافي.

وقال الصفدي: نتطلع لزيادة المنح الدراسية المقدمة للطلبة الأردنيين في الجامعات الهنغارية، ونحرص على مزيد من التعاون مع برلمان هنغاريا نحو تعميق التعاون في المجالات كافة.

من جهته أشاد السفير كالي، بالدور الأردني بقيادة جلالة الملك، حيال قضايا المنطقة عبر السعي نحو تحقيق الأمن والاستقرار والدفع دوما بالحل السلمي لمختلف الأزمات.

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وأكد دعم بلاده للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وعن تقديرها الكبير للجهود التي يقدمها جلالة الملك تجاه موقع عُمّاد السيد المسيح في المغطس.

 
gnews

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