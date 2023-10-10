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الثلاثاء، 10-10-2023 01:57 م

الصفدي ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني: على المجتمع الدولي التقاط تحذيرات الملك من غياب العدالة للشعب الفلسطيني

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الوكيل الإخباري - استقبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مكتبه بدار مجلس النواب اليوم الثلاثاء، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، حيث جرى التأكيد على أهمية اتخاذ موقف برلماني عربي مساند للشعب الفلسطيني في ظل الأوضاع التي يشهدها قطاع غزة من حرب مدمرة يشنها الاحتلال.اضافة اعلان


وأكد الصفدي وفتوح أهمية وتأثير الدور الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وذلك في اللقاء الذي حضره النائب الأول لرئيس المجلس الدكتور أحمد الخلايلة، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية خلدون حينا، ورئيس لجنة فلسطين الدكتور فايز بصبوص.

وشدد الصفدي وفتوح على أهمية التقاط المجتمع الدولي للرسائل التحذيرية التي طالما أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني، والتي أكد فيها أن إنكار الحق الفلسطيني وعدم توفير العدالة للشعب الفلسطيني وغياب الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية واستمرار انتهاك المقدسات وبناء المستوطنات من شأنه تأجيج الصراع وإبقاء المنطقة على صفيح من التوتر والغليان.

وأكد الصفدي وفتوح أهمية مضامين خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني في الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخراً، والذي قدم للعالم رسائل واضحة في الدفع قدماً بعملية السلام وذلك عبر حل الدولتين بوصفه الضامن للحق الفلسطيني وعلى رأس ذلك حق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وفي ختام اللقاء وجه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني دعوة للاتحاد البرلماني العربي من أجل عقد جلسة طارئة لمناقشة التصعيد والأوضاع في القدس والضفة وقطاع غزة في ظل التطورات الأخيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.

 




 

 


 

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