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الثلاثاء، 17-10-2023 03:09 م

الصفدي يجري اتصالات مع رئيسي النواب المصري والاتحادي الإماراتي

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الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن جلالة الملك عبدالله الثاني يبذل جهوداً كبيرة من أجل وقف الحرب على قطاع غزة وحماية المدنيين، وقد بدأ سلسلة لقاءات في أوروبا لحشد موقف دولي لوقف الحرب، ورفض أية محاولة لتهجير الفلسطينيين أو التسبب في نزوحهم، والدفع ببناء أفق سياسي لضمان فرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.اضافة اعلان


حديث الصفدي جاء لدى اتصاله اليوم الثلاثاء برئيس البرلمان المصري حنفي جبالي، ورئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش.

وأكد الصفدي أهمية تحشيد موقف برلماني عربي موحد دعماً للأشقاء في قطاع غزة، ووقف الحرب التي يقوم بها الاحتلال في القطاع، ممارساً فيها جرائم حرب بشعة.

وأجمع الصفدي وجبالي وغباش على أهمية توحيد الجهود العربية والضغط على المجتمع الدولي وقواه الفاعلة والمؤثرة من أجل وقف العدوان على قطاع غزة، والدفع قدماً بحل شامل وفق حل الدولتين يضمن قيام الدولة الفلسطينية ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

 




 

 


 

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