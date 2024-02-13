الصفدي يفتتح قاعات جديدة في مجلس النواب بمناسبة اليويبل الفضي

الوكيل الإخباري

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- افتتح رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي بحضور أعضاء المكتب الدائم وعدد من النواب، قاعة اليوبيل الفضي بمناسبة احتفالات المملكة بمرور 25 عاماً على تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، وهي قاعات مزودة بأحدث التقنيات والتجهيزات.وقال أمين عام مجلس النواب عواد الغويري إن القاعات مزودة بتقنيات حديثة لتسهيل عمل اللجان والكتل النيابية، وتأتي في إطار التحديث والتطوير الذي تجريه الأمانة العامة على المستويات الإدارية والفنية، موضحاً أنه تم استحداث قاعات جديدة، وتأهيل أخرى وإعادة تجهيزها.