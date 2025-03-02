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القانونية النيابية تناقش مشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية

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أرشيفية
الأحد، 02-03-2025 09:12 ص
الوكيل الإخباري- تناقش اللجنة القانونية النيابية، الأحد، مشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2019.اضافة اعلان


وفي وقت سابق، قال رئيس اللجنة القانونية النيابية مصطفى العماوي، إن المشروع يهدف إلى تعزيز آليات الحلول البديلة للنزاعات بهدف تخفيف الأعباء عن المحاكم وتشجيع الأطراف المتنازعة على اللجوء إلى الوساطة كإجراء سريع وفعّال لحل القضايا المدنية.

وأضاف العماوي أن اللجنة استعرضت بنود المشروع وأبدت ملاحظاتها بشأن الإجراءات التنظيمية ودور الوسيط القانوني، مشددا على ضرورة ضمان التوازن بين تسريع التقاضي وحماية حقوق الأطراف المتنازعة، مؤكدا أن اللجنة ستواصل دراسة المشروع بالتشاور مع المعنيين لضمان صياغة قانون يتماشى مع أفضل الممارسات القانونية ويعزز بيئة العدالة الناجزة.
 
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