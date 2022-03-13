الأحد 13-03-2022
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الأحد، 13-03-2022 06:17 ص

اللجنة القانونية النيابية تواصل اليوم مناقشة مشروع قانون الانتخاب

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الوكيل الإخباري - تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الأحد؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وعدة قضايا، حيث تستكمل اللجنة القانونية مناقشة مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2021.

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وتناقش اللجنة أيضا مشروع قانون معدل لقانون نقابة أطباء الأسنان لسنة 2020.


وتجتمع اللجنة المالية لمناقشة موضوع الموظفين الذين تم انهاء خدماتهم في المؤسسات الحكومية بسبب وصولهم لعمر 60 عام ولم يحصلوا على راتب تقاعدي.


وتواصل اللجنة مناقشة تقارير ديوان المحاسبة لسنة 2018، 2019، 2020، لوزارة المياه والشركات التابعة لها.


لجنة الاقتصاد والاستثمار تناقش مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022.



 




 

 


 

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