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الجمعة، 06-11-2020 09:29 م

المعايطة: دول عديدة أجرت الانتخابات رغم كورونا

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الوكيل الإخباري - قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة إن دول عديدة حول العالم قامت بإجراء الانتخابات البرلمانية في ظل جائحة كورونا رغم الأوضاع الصحية السيئة فيها.

وأوضح في تصريح صحفي، أن يوم الصمت الانتخابي السابق ليوم الاقتراع يعتبر يوما للراحة للمترشحين للتفكير في كيفية حشد ناخبيه، كما يعد الناخب نفسه لاختيار لمن يريد التصويت، إضافة إلى الهيئة المستقلة التي تستطيع الاستفادة منه في تحضير اللجان وصناديق الانتخاب بمراكز الاقتراع.

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وبين أن مشاركة الأحزاب غير المسبوقة بالانتخابات البرلمانية لعام 2020 ستساهم في زيادة مشاركة الناخبين بالعملية الانتخابية، وتمكينهم من الاختيار على أسس برامجية، وهي فرصة للمواطنين لاختيار البرنامج الذي يرونه مناسبا.


 




 

 


 

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