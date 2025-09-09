الثلاثاء 2025-09-09 09:22 م
 

الميثاق النيابية تدين الاعتداء الاسرائيلي على دولة قطر
 
الثلاثاء، 09-09-2025 07:54 م
الوكيل الإخباري-   دانت كتلة الميثاق النيابية القصف الإسرائيلي الهمجي على العاصمة القطرية الدوحة، مؤكدةً أنه خرق فاضح للقانون والأعراف الدولية وميثاق الأمم المتحدة، واعتداء واضح على سيادة دولة عربية شقيقة، وضرب من ضروب الهمجية التي تمارسها إسرائيل بحق الشعوب الآمنة.اضافة اعلان


وأضافت الكتلة في بيان لها، وعلى لسان رئيسها النائب إبراهيم الطراونة، أن "الميثاق النيابية" ترفض أي اعتداء على دولة عربية، معتبرةً أن هذا العدوان جزء من السياسة الإسرائيلية في المنطقة، وهي سياسة مرفوضة وغير مبررة بل تدفع المنطقة إلى مزيد من العنف والتوتر، لافتةً إلى أن هذه السياسة لن تجعل إسرائيل تعيش بأمن طالما أنها تمارس "هوايات الحرب المجنونة".

وجدّد الطراونة التأكيد على وقوف كافة أبناء الشعب الأردني الواحد مع الشقيقة قطر ومع أمن وسلامة الأشقاء القطريين.

وشدد الطراونة وأعضاء الكتلة على ممارسة كل أنواع الضغوط على إسرائيل لوقف أشكال العنف والحروب المستعرة في المنطقة، مشيراً إلى أن إسرائيل تتعامل بعيداً عن القيم الأخلاقية والإنسانية حتى في حروبها.
 
 
