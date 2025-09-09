الميثاق النيابية تدين الاعتداء الاسرائيلي على دولة قطر

وأضافت الكتلة في بيان لها، وعلى لسان رئيسها النائب إبراهيم الطراونة، أن "الميثاق النيابية" ترفض أي اعتداء على دولة عربية، معتبرةً أن هذا العدوان جزء من السياسة الإسرائيلية في المنطقة، وهي سياسة مرفوضة وغير مبررة بل تدفع المنطقة إلى مزيد من العنف والتوتر، لافتةً إلى أن هذه السياسة لن تجعل إسرائيل تعيش بأمن طالما أنها تمارس "هوايات الحرب المجنونة".
وجدّد الطراونة التأكيد على وقوف كافة أبناء الشعب الأردني الواحد مع الشقيقة قطر ومع أمن وسلامة الأشقاء القطريين.
وشدد الطراونة وأعضاء الكتلة على ممارسة كل أنواع الضغوط على إسرائيل لوقف أشكال العنف والحروب المستعرة في المنطقة، مشيراً إلى أن إسرائيل تتعامل بعيداً عن القيم الأخلاقية والإنسانية حتى في حروبها.
