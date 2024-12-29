النائب زهير الخشمان يفتح ملفات حساسة ويطرح تساؤلات جوهرية للحكومة حول النقل والصحة

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الوكيل الإخباري- وجه النائب الكابتن زهير محمد الخشمان سلسلة من الأسئلة الهامة إلى الحكومة، شملت وزارتي النقل والصحة، مسلطًا الضوء على قضايا حساسة تتعلق بخدمات أساسية تمس حياة المواطنين وتطور البنية التحتية في المملكة. وقد تناولت الأسئلة الموجهة إلى وزير النقل الإجراءات المتعلقة بتعيين الكوادر في هيئة تنظيم الطيران المدني. اضافة اعلان





وأثار تساؤلات حول مشروع سكة الحديد وتأثيره على قطاع النقل البري، خاصة على العاملين في هذا القطاع. وشملت الأسئلة المطروحة أيضًا موضوع تنظيم عقود عمل سائقي سيارات الأجرة الصفراء، بما يضمن حماية حقوق العاملين في هذا المجال.



أما فيما يتعلق بوزارة الصحة، فقد وجه النائب سؤالًا حول نقص الكوادر الطبية في المرافق الصحية، وطلب توضيح الأسباب وراء ذلك، بالإضافة إلى نقص الأدوية وتأثيره على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. كما استفسر عن الخطط التي وضعتها الوزارة لتطوير القطاع الصحي وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل، مؤكدًا أهمية تقديم حلول عاجلة وفعالة لهذه القضايا.



وتضمنت الأسئلة التي وجهها النائب الكابتن زهير الخشمان العديد من البنود التي تعكس حرصه على متابعة الملفات الحيوية التي تهم الشارع الأردني، للحصول على إجابات شاملة من الحكومة تعزز من جودة العمل المؤسسي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.