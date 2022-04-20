الأربعاء 20-04-2022
الوكيل الاخباري

ارتفاع تدفقات الغاز الروسي لأوروبا عبر أوكرانيا

إنستغرام تتيح جمع التبرعات من خلال زر في فيديوهات Reels"‎"

حبس مدير بإحدى البلديات ومقاول 3 سنوات بتهمة التزوير

ميزة جديدة.. واتساب يختبر إخفاء آخر ظهور لجهات اتصال محددة

الفراية: 512 موقوفا في مراكز الإصلاح بتهمة الإتاوات

حصار النفط يكبد ليبيا فاقد إنتاج بأكثر من 550 ألف برميل يوميا

الهواري يوعز بنقل طفلة مصابة بضمور العضلات لمستشفى الملكة رانيا العبدالله

الأمير الحسن يكتب: مدينة السلام ودروب الآلام

النواب يجرّم الغش في المقاولات - تفاصيل

الروبل الروسي يصعد أمام الدولار واليورو

الأربعاء، 20-04-2022 02:31 م

النواب يجرّم الغش في المقاولات - تفاصيل

M63A9908


الوكيل الإخباري - أقر مجلس النواب، اليوم الأربعاء، المادة رقم 10 من مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2022، كما وردت في قرار اللجنة القانونية النيابية.

اضافة اعلان

 

وتجرم المادة رقم 10 الغش في المقاولات رغم حالة من الجدل سادت مواقف النواب على المادة.

 

وتنص الفقرة (أ) من البند رقم 2 في المادة على: "كل من اقترف غشا في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو توريد أو غيره من العقود التي ارتبط بها مع الحكومة أو إحدى الإدارات العامة أو مرافق النفع العام بقصد جر مغنم له أو لغيره أو إضرار بأي منها يعاقب بالأشغال المؤقتة".

 

فيما نصت الفقرة (ب) على: "لا تقل العقوبة المقررة في البند (أ) من هذه الفقرة عن خمس سنوات إذا كان الغرض من العقد الوفاء بمتطلبات الدفاع والأمن متى كان الجاني عالماً بهذا الغرض".

 

ونصت الفقرة (ج) على: "يعاقب بأي من العقوبتين المنصوص عليهما في هذه الفقرة المتعاقدون والمقاولون من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الغش راجعاً إلى فعلهم".

 

فيما نص البند رقم 3 على: "يحكم على الجاني إضافة للعقوبات المقررة في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة بالرد وبغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة أو المتحصل منها أو ما لحق بجهة الإدارة من ضرر".

 

وبدأ مجلس النواب الاثنين الماضي، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2022.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
k2WxiofzxSUS1l1QOxpns2Zgk3MQ9dQvELJFglwn

الظهراوي يطالب بوضع حل للشكاوى الكيدية

0L5A0427

النواب يشيد بجهود الملك في مواجهة انتهاكات الاحتلال بحق الأقصى

0L5A0017

مذكرة نيابية للمطالبة بتفعيل التصويت بالوسائل الإلكترونية

420221921654948820096

كتلة المسيرة النيابية تهنىء بعودة الملك الى أرض الوطن

WhatsApp Image 2022-04-19 at 4.53.15 PM

قانونية النواب تواصل مناقشة معدل التنفيذ

1650373893643

اقتصاد النواب تبحث نتائج زيارتها إلى العقبة الاقتصادية

أخبار متعلقة
M63A9908

النواب يعيد للأعيان قانون رخص المهن داخل أمانة عمان

0L5A6224

مذكرة نيابية تطالب بطرد سفير الاحتلال من الأردن

0L5A6224

استياء نيابي من تأخر الحكومة بالرد على الأسئلة النيابية

M63A9908

جلسة رقابية للنواب غدا الاثنين

WhatsApp Image 2022-03-22 at 1.11.02 PM

زيادين نائبا لرئيس جمعية الاتحاد البرلماني الدولي

add0f0e4-a1fd-476e-b688-4fd36a7529c4

الصفدي ورئيس وأعضاء "البرلمانيات الاردنيات يزورون دار الضيافة للمسنين