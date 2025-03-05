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النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون معدل لقانون العمل

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أرشيفية
 
الأربعاء، 05-03-2025 09:43 ص

الوكيل الإخباري- يعقد مجلس النواب الأربعاء، جلسة صباحية تشريعية، لاستكمال مناقشة قرار لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024، اعتبارا من المادة رقم (4).

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وأقر المجلس بالأغلبية ثلاث مواد من مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024 من أصل 18 مادة هي مجموع مواد مشروع القانون.

 
 
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