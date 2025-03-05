النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون معدل لقانون العمل

وأقر المجلس بالأغلبية ثلاث مواد من مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024 من أصل 18 مادة هي مجموع مواد مشروع القانون.
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