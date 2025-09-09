بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية

إن أمن قطر هو امتداد طبيعي لأمن الأردن، وأي مساس بسيادة أي دولة عربية يُعد انتهاكًا سافرًا للمواثيق الدولية وتهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي، وهو أمر مرفوض قطعًا وبكل الوسائل.
وتؤكد الكتلة أن الموقف الملكي السامي الذي عبّر عنه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين – بأن أمن قطر من أمن الأردن – يمثل ترجمة صادقة لالتزام الأردن التاريخي بالوقوف إلى جانب أشقائه العرب، ويجسد وحدة المصير المشترك الذي لا يقبل المساومة أو التهاون.
إننا في كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية ندعو المجتمع الدولي والقوى الفاعلة إلى تحمّل مسؤولياتها في ردع أي ممارسات عدوانية تستهدف الدول العربية، ونؤكد أن التضامن العربي يجب أن يكون رادعًا لكل من تسوّل له نفسه العبث بأمن المنطقة واستقرارها.
ختامًا، تشدد الكتلة على أن الرد الحقيقي على أي تهديدات يكمن في تعزيز الوحدة العربية وتوحيد الصفوف، حتى تبقى أوطاننا منيعة عصيّة على أي مؤامرات أو تدخلات خارجية.
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي: هجوم جبان على الدوحة يتطلب موقف عربي موحد وقوي
-
الميثاق النيابية تدين الاعتداء الاسرائيلي على دولة قطر
-
"القانونية النيابية" تلتقي وفدًا قضائيًا ألمانيًا
-
الصفدي والسفيرة اليونانية: الوصاية الهاشمية حافظت على هوية القدس
-
"التعليم النيابية" تبحث تطوير المناهج والمنح والقروض
-
لجنتا "البيئة" و"العمل" النيابيتان تبحثان تسهيل تراخيص المهن ومراقبة مصانع الأغذية
-
الصفدي يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي إنشاء مركز للدراسات البرلمانية
-
الصفدي يهنئ بذكرى المولد النبوي الشريف