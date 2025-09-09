الثلاثاء 2025-09-09 09:23 م
 

بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية

بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية
بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية
 
الثلاثاء، 09-09-2025 08:29 م
الوكيل الإخباري-  تعلن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية ممثلة برئيسها النائب الكابتن زهير محمد الخشمان، وقوفها الحازم والراسخ إلى جانب دولة قطر الشقيقة وقيادتها الحكيمة ممثلة بسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في وجه أي تهديدات تستهدف أمنها أو استقرارها أو سيادتها.اضافة اعلان


إن أمن قطر هو امتداد طبيعي لأمن الأردن، وأي مساس بسيادة أي دولة عربية يُعد انتهاكًا سافرًا للمواثيق الدولية وتهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي، وهو أمر مرفوض قطعًا وبكل الوسائل.

وتؤكد الكتلة أن الموقف الملكي السامي الذي عبّر عنه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين – بأن أمن قطر من أمن الأردن – يمثل ترجمة صادقة لالتزام الأردن التاريخي بالوقوف إلى جانب أشقائه العرب، ويجسد وحدة المصير المشترك الذي لا يقبل المساومة أو التهاون.

إننا في كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية ندعو المجتمع الدولي والقوى الفاعلة إلى تحمّل مسؤولياتها في ردع أي ممارسات عدوانية تستهدف الدول العربية، ونؤكد أن التضامن العربي يجب أن يكون رادعًا لكل من تسوّل له نفسه العبث بأمن المنطقة واستقرارها.

ختامًا، تشدد الكتلة على أن الرد الحقيقي على أي تهديدات يكمن في تعزيز الوحدة العربية وتوحيد الصفوف، حتى تبقى أوطاننا منيعة عصيّة على أي مؤامرات أو تدخلات خارجية.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزير الاتصال الحكومي : أمن واستقرار قطر جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني العربي والأردني

أخبار محلية وزير الاتصال الحكومي : أمن واستقرار قطر جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني العربي والأردني

ل

أخبار محلية جامعة اليرموك تحصد المركز الأول في مسابقة "أكاديمية حكيم"

ا

شؤون برلمانية الصفدي: هجوم جبان على الدوحة يتطلب موقف عربي موحد وقوي

وزير السياحة يبحث مع ممثلي القطاع السياحي خطط عودة النشاط السياحي للمملكة

أخبار محلية وزير السياحة يبحث مع ممثلي القطاع السياحي خطط عودة النشاط السياحي للمملكة

إسبانيا تمنع بن غفير وسموتريتش من دخول أراضيها

عربي ودولي إسبانيا تمنع بن غفير وسموتريتش من دخول أراضيها

بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية

شؤون برلمانية بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية

قطر تكشف عن حصيلة هجوم الكيان على الدوحة

عربي ودولي قطر تكشف عن حصيلة هجوم الكيان على الدوحة

الميثاق النيابية تدين الاعتداء الاسرائيلي على دولة قطر

شؤون برلمانية الميثاق النيابية تدين الاعتداء الاسرائيلي على دولة قطر



 
 





الأكثر مشاهدة