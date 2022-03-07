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الإثنين، 07-03-2022 05:46 م

ترقب بعقد جلسة مشتركة بين النواب والأعيان لحسم الخلاف هو معدّل "العقبة الاقتصادية الخاصة"

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الوكيل الاخباري - أصرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، على رفضها قرار مجلس النواب بخصوص القانون المعدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية، لدى اجتماعها الاثنين برئاسة العين جمال الصرايرة.

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وكان مجلس النواب رفض مرتين التعديل الوارد من الحكومة على القانون، بزيادة نسبة إيرادات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من ضريبتي الدخل والمبيعات إلى 40 بالمئة بدلاً من 25 بالمئة، فيما وافق مجلس الأعيان على مشروع الحكومة الذي أقر زيادة النسبة.


وفي حال تبنى مجلس الأعيان قرار لجنته المالية، فسيصار إلى عقد جلسة مشتركة بين الأعيان والنواب لحسم الخلاف بينهما.


يشار إلى أن التعديلات الدستورية الأخيرة، أجازت عند اختلاف المجلسين، تشكيل لجنة مشتركة لبحث موضوع الخلاف، والتوافق على صيغة نهائية ورفعها إلى المجلسين.



 




 

 


 

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