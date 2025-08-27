الأربعاء 2025-08-27 03:35 م
 

تشكيل لجنة داخل كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية لإدارة التفاهمات النيابية المقبلة

كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية
كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية
 
الأربعاء، 27-08-2025 01:47 م
الوكيل الإخباري-   قامت كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية بتشكيل لجنة للتفاوض والتنسيق بشأن العمل النيابي، وذلك استعدادًا لانطلاق أعمال الدورة البرلمانية المقبلة.اضافة اعلان


وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الكتلة إلى توحيد مواقفها داخل مجلس النواب وتعزيز قدرتها على بناء تفاهمات مع مختلف الكتل، بما يضمن حضورًا فاعلًا في صياغة قرارات المجلس والتأثير على مسارات العمل التشريعي والرقابي.

وبحسب مصادر داخل الكتلة، فإن مهمة اللجنة ستتركز على إدارة الحوارات مع الأطراف النيابية الأخرى والتوصل إلى تفاهمات تعزز من موقع الكتلة في المشهد البرلماني، دون أن يُعلن حتى الآن عن أي موقف رسمي يتعلق بترشح أحد أعضائها للمكتب الدائم واللجان، الأمر الذي يترك الباب مفتوحًا أمام احتمالات وتفاهمات قد تتبلور خلال الفترة المقبلة.

وتؤكد هذه الخطوة أن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية تتعامل مع المرحلة القادمة بجدية ووعي سياسي، إدراكًا منها لأهمية الدور الذي تضطلع به الكتل النيابية في ضمان التوازن تحت القبة وصون المصلحة الوطنية.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

للعام التاسع على التوالي

أخبار الشركات زين والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تُجددان اتفاقية مبادرة "الاتصال من أجل اللاجئين"

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية تفعيل رابط نتائج امتحان الثانوية العامة لطلبة الصف الحادي عشر

ررللل

فن ومشاهير أنغام تستعد لإحياء حفل تاريخي في لندن بعد تعافيها الصحي

لالالالالالالا

فن ومشاهير إدارة أعمال فضل شاكر تكشف حقيقة إحيائه حفلاً في مصر

خلال لقائه عددا من كبار الضباط المتقاعدين العسكريين

أخبار محلية العيسوي: الملك وأبناء شعبه ونشامى الجيش والأمن والمتقاعدون العسكريون ركيزة صمود الوطن

وزير الداخلية يتفقد مكتب أحوال وجوازات جبل الحسين

أخبار محلية وزير الداخلية يتفقد مكتب أحوال وجوازات جبل الحسين

بورصة عمان

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

وزارة الاقتصاد الرقمي

أخبار محلية تكريم الأردن بمنتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة لإنجازاته في الحكومة الإلكترونية



 
 





الأكثر مشاهدة