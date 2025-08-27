تشكيل لجنة داخل كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية لإدارة التفاهمات النيابية المقبلة

01:47 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/743832 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قامت كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية بتشكيل لجنة للتفاوض والتنسيق بشأن العمل النيابي، وذلك استعدادًا لانطلاق أعمال الدورة البرلمانية المقبلة. اضافة اعلان





وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الكتلة إلى توحيد مواقفها داخل مجلس النواب وتعزيز قدرتها على بناء تفاهمات مع مختلف الكتل، بما يضمن حضورًا فاعلًا في صياغة قرارات المجلس والتأثير على مسارات العمل التشريعي والرقابي.



وبحسب مصادر داخل الكتلة، فإن مهمة اللجنة ستتركز على إدارة الحوارات مع الأطراف النيابية الأخرى والتوصل إلى تفاهمات تعزز من موقع الكتلة في المشهد البرلماني، دون أن يُعلن حتى الآن عن أي موقف رسمي يتعلق بترشح أحد أعضائها للمكتب الدائم واللجان، الأمر الذي يترك الباب مفتوحًا أمام احتمالات وتفاهمات قد تتبلور خلال الفترة المقبلة.



وتؤكد هذه الخطوة أن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية تتعامل مع المرحلة القادمة بجدية ووعي سياسي، إدراكًا منها لأهمية الدور الذي تضطلع به الكتل النيابية في ضمان التوازن تحت القبة وصون المصلحة الوطنية.