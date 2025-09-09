الثلاثاء 2025-09-09 10:57 م
 

تقدم النيابية تدين استهداف أمن واستقرار الشقيقة قطر.

الثلاثاء، 09-09-2025 10:09 م

الوكيل الإخباري- أدانت كتلة تقدم النيابية بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الجبان على دولة قطر الشقيقة حيث أن هذا العدوان يشكّل "انتهاكا صارخا لكافة القوانين والأعراف الدولية وتهديدا خطيرا لأمن المنطقة واستقرارها، وتقويضا مباشرا للأمن والسلم الدوليين.

وأعربت الكتلة وعلى لسان رئيسها النائب الدكتور عبد الهادي سليمان بريزات عن تضامنها مع شعب ودولة قطر ضد هذا الاعتداء السافر على سيادتها، ومع أي إجراءات تتخذها من أجل حماية سيادتها وصون أمنها، مشددة على أن السلوك الإسرائيلي خرق فاضح لسيادة الدول وتصعيد خطير. 

  واكد البريزات ان إسرائيل لا تأبى لأي قانون او اعراف دولية او أي قيم إنسانية والدليل والشاهد على ذلك ما تمارسه من إبادة جماعية وتطهير عرقي في غزة وعموم فلسطين المحتلة واصفاً الهجوم  بأنه سابقة خطيرة وتطور مرفوض وتصعيد يقوض المساعي الدولية الرامية لإحلال السلام والاستقرار .


وأضاف البريزات وأعضاء الكتلة  اذا لم يتخذ المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن، الخطوات اللازمة لردع إسرائيل ستواصل كل الممارسات الوحشية والعدوانية في الشرق الأوسط ، مشددين في الوقت ذاته على أن تتحمل الدول العربية  مسؤولياتها تجاه هذا الموضوع ويجب ان يكون هناك موقفا عربياً موحداً مشيدين بالموقف الأردني بكل اطيافه الرافض لأي عمل يمس أمن واستقرار وسيادة دولة قطر.

 
 
