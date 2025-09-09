تقدم النيابية تدين استهداف أمن واستقرار الشقيقة قطر.

الوكيل الإخباري- أدانت كتلة تقدم النيابية بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الجبان على دولة قطر الشقيقة حيث أن هذا العدوان يشكّل "انتهاكا صارخا لكافة القوانين والأعراف الدولية وتهديدا خطيرا لأمن المنطقة واستقرارها، وتقويضا مباشرا للأمن والسلم الدوليين.



وأعربت الكتلة وعلى لسان رئيسها النائب الدكتور عبد الهادي سليمان بريزات عن تضامنها مع شعب ودولة قطر ضد هذا الاعتداء السافر على سيادتها، ومع أي إجراءات تتخذها من أجل حماية سيادتها وصون أمنها، مشددة على أن السلوك الإسرائيلي خرق فاضح لسيادة الدول وتصعيد خطير.

واكد البريزات ان إسرائيل لا تأبى لأي قانون او اعراف دولية او أي قيم إنسانية والدليل والشاهد على ذلك ما تمارسه من إبادة جماعية وتطهير عرقي في غزة وعموم فلسطين المحتلة واصفاً الهجوم بأنه سابقة خطيرة وتطور مرفوض وتصعيد يقوض المساعي الدولية الرامية لإحلال السلام والاستقرار .