حزب الإتحاد الوطني الأردني يستعرض النشاطات ويناقش التوسع والتنظيم المستقبلي

الوكيل الإخباري - عقد حزب الإتحاد الوطني الأردني الجلسة الخاصة بالمجلس المركزي برئاسة الكابتن محمد الخشمان، بمشاركة الأمين العام وأعضاء الأمانة العامة.



انطلقت الجلسة بكلمة من الأمين العام للحزب، الدكتور رامي شاهين، حيث تناول خلالها النشاطات التي قام بها الحزب من الفترة الممتدة من اخر اجتماع للمجلس المركزي، واشاد بدور قيادات الحزب ومشاركة اعضاء المجلس المركزي في النشاطات التي تعقدها الأمانة العامة للحزب، وتطرق الى الجهود التي تبذل لتفعيل فروع الحزب والخطط المستقبلية للنهوض بدور الحزب على الصعيد الوطني.



كما ناقش المجلس كافه البنود المدرجه على جدول الاعمال ومن اهمها الموافقه على قبول عدد من الاعضاء المرشحين الجدد للانظمام لعضوية المجلس المركزي وعددهم ٢٠ عضوًا من خبراء ومتخصصين بعدة مجالات وناشطين ومؤثرين في المجتمع المحلي بعد التصويت عليهم من قبل اعضاء المجلس المركزي.



كما أكد المجلس المركزي على الامانه العامه بأن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجهود لمواصلة عملية الاستقطاب والدعوة للانخراط بالعمل السياسي و الحزبي، وتوسيع القاعدة الشعبية للحزب، خصوصًا بعد النجاح المميز وقبول الحزب في مختلف محافظات المملكة.



وتم أثناء الاجتماع طرح العديد من الرؤى والأفكار وكذلك البرامج التي من شأنها تفعيل دور أعضاء الهيئة العامة والتأكيد على ضرورة الإسراع في فتح مكاتب للحزب وفي مختلف المحافظات لتحقيق ذلك، حيث أكد الأعضاء على أهمية استمرار الحزب وفق برامج واقعية.

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