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الخميس، 28-09-2023 04:05 م

حزب الإتحاد الوطني يسلط الضوء على السياحة الشمولية في يوم السياحة العالمي بمشاركة ذوي الإعاقة في عجلون

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الوكيل الإخباري - في يوم السياحة العالمي، أطلق حزب الإتحاد الوطني الأردني مبادرة هادفة تركزت على تعزيز التوعية السياحية والثقافية.

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بمشاركة وفد من ذوي الإعاقة وعدد من الصحفيين والإعلاميين، توجه المشاركون إلى عجلون، حيث بدأت الزيارة من الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، متعرفين على الخدمات المقدمة وأهداف الجمعية.

كانت الزيارة تهدف إلى تسليط الضوء على المناطق السياحية في الأردن ودراسة البنية التحتية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من زيارة هذه المناطق الفريدة والهامة. وتأمل الأمين المساعد لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، الآنسة رائدة أبو سمره، أن تسهم المبادرة في إبراز جمال وتنوع المواقع السياحية في الأردن.

في إطار الزيارة، تم استكشاف قلعة عجلون، وهي واحدة من المعالم الأثرية البارزة، حيث تعرف الوفد على تاريخ القلعة وأهميتها الثقافية والتاريخية. كما تم زيارة مطل عجلون وتلفريك عجلون، مما أتاح فرصة للمشاركين للاستمتاع بمشاهدة الطبيعة الخلابة والتعرف على الثقافة المحلية.

يُظهر هذا الحدث الرمزي الالتزام بتعزيز السياحة المستدامة والشمولية في الأردن. ويركز بشكل خاص على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع جوانب الحياة اليومية والثقافية والسياحية.

تجسد مبادرة حزب الإتحاد الوطني الأردني رؤية مستقبلية لبناء مجتمع متكامل ومتنوع يحترم الحقوق والتنوع، ويسعى إلى إثراء الحياة الثقافية والاجتماعية في الأردن. ومن خلال التعاون والشراكة بين الأطراف المختلفة، يمكن تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز فرص السياحة في المملكة.

وفي ختام الزيارة، أعرب جميع المشاركين عن تقديرهم للتجربة الثقافية والتعليمية الرائعة، مشيرين إلى أهمية دعم المبادرات التي تسهم في تعزيز الوعي السياحي وتقديم الفرص للجميع، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، للمشاركة في تجارب جديدة ومثمرة في المملكة الأردنية الهاشمية.

 









 




 

 


 

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