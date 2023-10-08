حزب الاتحاد الوطني الأردني يعلن دعمه المطلق للقضية الفلسطينية في مواجهة الاحتلال

الوكيل الإخباري - أعلن حزب الاتحاد الوطني الأردني تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني في جميع أرجاء فلسطين واستنكاره لجميع التجاوزات التي تمارسها سلطات الاحتلال.

اضافة اعلان

في بيان صادر عن حزب الاتحاد الوطني أوضح به الحزب أن التجاوزات التي تمارسها سلطات الاحتلال تعد سببًا رئيسيًا وراء تفجر الأوضاع ورفضها للسلام.



في ظل التطورات المستمرة والتصعيد المتزايد على الساحة الفلسطينية، وأمام استمرار الإحتلال الصهيوني في تنفيذ ممارساته العدوانية والغاشمة بحق الشعب الفلسطيني الأبي، شهدنا في الآونة الأخيرة تصاعدًا في عمليات المقاومة التي تأتي كرد فعل طبيعي ومشروع للدفاع عن الحقوق المغتصبة وأرض المحتلة.

من الواضح والمؤكد أن الشعب الفلسطيني سيواصل كفاحه ولن يقبل بأي تنازلات تمس حقوقه المشروعة، وجدد حزب الاتحاد الوطني الأردني دعوته للمجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته تجاه ما تفعله إسرائيل وسياساتها الاستعمارية والضغط لوقف محاولات التغيير الديموغرافي في المقدسات الإسلامية والمسيحية.



وفي هذا السياق الحساس، يعلن حزب الاتحاد الوطني الأردني عن موقفه الثابت والداعم لقضية فلسطين، مؤكدًا تضامنه الكامل ودعمه المطلق للشعب الفلسطيني في معركته العادلة.

نقدر ونشيد بمواقف قيادتنا الهاشمية، وبصوت جلالة الملك عبدالله الثاني الداعي دومًا حول حقوق الشعب الفلسطيني، مطالبًا العالم بالوقوف مع هذه القضية وإيجاد حل نهائي وعادل يحقق أماني الشعب.



مشيراً للتحذيرات التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم بشأن ضرورة إيجاد حل عادل وشامل.

وأشار الحزب إلى أن جلالة الملك ذكر أن حل الدولتين هو الخيار الأمثل، وأننا قد حددنا خطوطنا الحمراء بصورة واضحة.



ومع الأوضاع الحالية، نجدد التأكيد على خطورة موقف المجتمع الدولي المتغاضي عن جرائم الإحتلال، وندعو الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية للتحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات، وأشاد الحزب بالجهود التي يقوم بها الأردن عبر وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لتحريك الرأي الدولي نحو وقف التصعيد وحماية المنطقة من المزيد من التوترات.



وفي الختام، نقف بكل احترام وتقدير إلى جانب المقاومة الفلسطينية، معبرين عن التزامنا الكامل بدعم الشعب الفلسطيني حتى تحقيق جميع حقوقه وأمانيه.