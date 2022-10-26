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الأربعاء، 26-10-2022 02:17 م

حزب الاتحاد يعقد إجتماعه التنظيمي الدوري

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الوكيل الإخباري - عقد حزب الاتحاد اجتماعاً ضمن لقاءاته الدورية بمقر الحزب الرئيسي في عمان مساء الثلاثاء الموافق الخامس و العشرين من شهر تشرين أول برئاسة الكابتن محمد الخشمان رئيس الحزب و حضور فريق عمل لجنة الاعداد للمؤتمر العام و ممثلي المحافظات و عدد كبير من كوادر الحزب.
حيث دار الحوار حول عدداً من الملفات محل اهتمام الحزب و خاصة الاقتصادية و المعاناة اليومية للمواطن في مجابهة صعوبات الحياة و ضعف الموارد المالية للأسرة الأردنية، وقد أطلق رئيس الحزب الكابتن محمد الخشمان مبادرة سوف يبدأ بتطبيقها فوراً ضمن مجموعة شركات الأردنية للطيران تكون فيها أولوية التوظيف للأسر التي لا يعمل أي من أفرادها بحيث تساهم هذه المبادرة بإيجاد مصدر دخل للاسرة يعينها على توفير الحد الأدنى من احتياجاتها المعيشية، و قد رحب أعضاء الحزب بهذه المبادرة مؤكدين على العمل للتطبيقها لمن يملك منهم شركات و أعمال خاصة تتطلب موظفين.
كما قدم الدكتور محمد الرواشدة رئيس لجنة الاعداد للمؤتمر العام ملخصا عما وصل له الحزب من تصويب أوضاع و الزيارات التنظيمية التي قام بها فريق عمل الحزب و مخطط زيارات لبعض محافظات الجنوب خلال الأسبوع القادم و وضع اللمسات الأخيرة قبل الاعلان عن موعد انعقاد المؤتمر العام للحزب و بالتنسيق مع الهيئة المستقلة للانتخاب و الأحزاب.
و قدم عدداً من أعضاء الحزب و ممثلي المحافظات مداخلات تؤكد أهمية ما يقوم به جميع أعضاء الحزب بنشر فكر و رؤية الحزب في مناطقهم و محافظاتهم و القبول الكبير لأفكار و برامج الحزب و التي يلمس فيها المواطن الصدق و الجدية لعمل حزبي يبنى على قواعد صلبة حقيقية تؤسس لعمل تنظيمي قيادي يستمر طويلاً و هذا ما سهل عليهم عملية الاستقطاب و الانتساب لصفوف الحزب خلال الفترة الماضية.

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