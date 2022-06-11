السبت 11-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الأرصاد: الحرارة تتجاوز الـ 40 مئوية في العقبة غداً الأحد

توضيح من كهرباء إربد حول حريق مجمع عمان

الجيش يشيع جثمان الشهيد الرقيب/1 جميل السيايدة - صور

2724 دينار تكلفة رحلة الحج جوا هذا العام

مقترح جديد حول احتساب التعرفة الكهربائية

مقتل ثلاثيني طعنا في مأدبا.. وضبط الجاني

أسعار الأسمدة محلياً تقفز إلى 550 دينار للطن بسبب أزمة النقل عالمياً

قطر: الموازنة تحقق فائضا بـ3.7 مليار دولار خلال 3 اشهر

تسمم 42 سيدة في القدس

الأردن يتجه لتمديد أمر دفاع يمنع حبس المدين

السبت، 11-06-2022 01:49 م

خارجية النواب ترفض تغيير هوية وطابع القدس المحتلة

0L5A6224


الوكيل الإخباري - استنكرت لجنة الشؤون الخارجية النيابية، الاعتداءات المستمرة للمجموعات الاستيطانية على أملاك بطريركية الروم الأرثوذكس.

اضافة اعلان

 

وأعربت، في بيان أصدرته اليوم السبت، عن رفضها المُطلق لجميع الإجراءات التي تستهدف تغيير هوية وطابع القدس الشرقية المحتلة بما فيها البلدة القديمة، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها بما في ذلك الأملاك والأوقاف الإسلامية والمسيحية.


وحذرت اللجنة، على لسان رئيسها النائب خلدون حينا، من تبعات قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الأخير على أملاك الكنيسة والوجود المسيحي في القدس الشرقية المحتلة، مؤكدة عدم اعترافها بسلطة المحاكم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي القدس الشرقية.


وشددت على ان هذه الاعتداءات والانتهاكات مرفوضة ومدانة ويجب التصدي لها، محملة السلطات الإسرائيلية المسؤولية عن استمرار اعتداءات المستوطنين.


وأكدت "خارجية النواب"، ان الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني مستمر بالقيام بكل الخطوات المُمكنة لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس باعتبارها مفتاحاً للسلام وعنوانا للتسامح والوئام.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1654777942583

عمل الأعيان تطلع على برنامج التشغيل الوطني

0L5A6467

إدارية النواب تلتقي وفدا طلابيا من قرى الأطفال

5cAHRs6d9FlpY83fTpai5ljI3pR2SrbFXHcGBvlY

اجتماع مرتقب يجمع النواب مع الحكومة وخبراء حول أسعار المحروقات

0L5A6224

البرلمانية الأردنية مع دول آسيا تدين الإساءات للنبي محمد

WhatsApp Image 2022-06-07 at 4.09.28 PM

الصحة النيابية تؤكد أهمية تعزيز العلاقات الأردنية التركية

0L5A0245

الدغمي يهنئ بري بمناسبة انتخابه رئيسا للنواب اللبناني

أخبار متعلقة
0L5A0436

لجنة فلسطين في الأعيان تستنكر انتهاكات الاحتلال المستمرة

1653475331331

الفايز يؤكد استراتيجية العلاقات الأردنية الصينية

0L5A0305

العودات: مئوية الدولة الثانية عنوانها التحديث والتطوير نحو أردن جديد

0L5A0265

الدغمي يهنئ بمناسبة عيد الاستقلال 76 للمملكة

5202212115620760344603

مجلس النواب: داعمون لكل جهد ملكي للحفاظ على أمن واستقرار الوطن

1652620521693

مشتركة نيابية تطالب بالحرية للصحفيين والإعلاميين في مناطق النزاعات