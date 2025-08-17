الأحد 2025-08-17 04:44 م
 

رئيس مجلس الأعيان: الأردن يُشكل صمام أمان للمنطقة

فيصل الفايز قدم أحر التعازي
فيصل الفايز
 
الأحد، 17-08-2025 02:47 م

الوكيل الإخباري-   أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يشكل صمام أمان للمنطقة، لافتا إلى أن العالم بشكل عام والغرب بشكل خاص، يدرك أهمية الأردن في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

واستعرض خلال لقائه رئيس وأعضاء جماعة عمان لحوارات المستقبل بدار المجلس، اليوم الأحد، أبرز ثوابت الدولة الأردنية، وأولها العرش الهاشمي ممثلا بجلالة الملك عبدالله الثاني، صاحب الشرعية الدينية والتاريخية والسياسية وشرعية الإنجاز.


وأشار الفايز إلى أن بناء مؤسسات الدولة القوية، يضاف إلى سلسلة ثوابت الدولة، التي تتضمن أيضا تعزيز الاستقرار والحكم الرشيد، والتنوع ضمن أسس احترام جميع المواطنين بمختلف المنابت والأصول، مبينا أن الهوية الوطنية، تعتبر بعد العرش الهاشمي صمام أمان الأردن، كما لفت إلى أن الأردني يعرف بصدق ولائه للقيادة الهاشمية وانتمائه لتراب الوطن.

 
 
