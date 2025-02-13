رئيس وأعضاء مجلس النواب في طليعة مستقبلي جلالة الملك وولي العهد

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الوكيل الإخباري- توجه رئيس وأعضاء مجلس النواب إلى مطار ماركا ليكونوا في طليعة المستقبلين لجلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين، وذلك بعد الدعوة التي وجهها رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في جلسة المجلس لكافة أبناء الشعب الأردني في محافظاته وأريافه ومخيماته وبواديه بما يليق بمواقف جلالته المشرفة الرافضة لمخططات التهجير والدفاع عن مصالح الوطن. اضافة اعلان





وانطلق موظفو الأمانة العامة في مجلس النواب منذ ساعات الصباح الباكر لينضموا إلى الأسرة الأردنية الواحدة الذين خرجوا لاستقبال جلالة الملك وسمو ولي العهد حيث تزينت الحافلات بأعلام الأردن وصور جلالة الملك وسمو ولي العهد تأكيدا على دعمهم لمواقف جلالته المشرفة والتي تعبر عن مواقف الشعب الأردني بأكمله وتعبر عن ضمير الأمة.