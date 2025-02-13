رئيس وأعضاء مجلس النواب في طليعة مستقبلي جلالة الملك وولي العهد

وانطلق موظفو الأمانة العامة في مجلس النواب منذ ساعات الصباح الباكر لينضموا إلى الأسرة الأردنية الواحدة الذين خرجوا لاستقبال جلالة الملك وسمو ولي العهد حيث تزينت الحافلات بأعلام الأردن وصور جلالة الملك وسمو ولي العهد تأكيدا على دعمهم لمواقف جلالته المشرفة والتي تعبر عن مواقف الشعب الأردني بأكمله وتعبر عن ضمير الأمة.
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