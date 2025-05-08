"زراعة الأعيان" تقر مشروع قانون التعاون

وجاء مشروع قانون التعاون، وفقا للأسباب الموجبة، لتعزيز دور المؤسسة التعاونية في الاشراف والرقابة على القطاع التعاوني وتشكيل مجلس إدارتها وتعزيز مشاركة القطاع التعاوني والمرأة فيه استجابة لمخرجات الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية.
-
أخبار متعلقة
-
الأخوة الأردنية العُمانية تلتقي السفير العُماني
-
"الأخوة البرلمانية الأردنية - السعودية" تبحث آلية عملها وتعزيز التنسيق الثنائي
-
الزيادين : زيارة ولي العهد الى اليابان فرصة لتعزيز التبادل والابتكار
-
الصفدي ينعى النائب الأسبق المرحوم هشام الشراري
-
بيان شديد اللهجة صادر عن مجلس النواب
-
نفاع: العنف الرقمي أشد وطأة على النساء القياديات
-
الخشمان: يجب على الحكومة تفعيل دور “النزاهة ومكافحة الفساد” بشكل اكبر
-
رئيس مجلس النواب يلتقي وفدا من كلية الدفاع الوطني