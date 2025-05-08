"زراعة الأعيان" تقر مشروع قانون التعاون

الوكيل الإخباري- أقرت لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان برئاسة العين عاكف الزعبي، اليوم الخميس، مشروع قانون التعاون لسنة 2025، كما ورد من مجلس النواب، بحضور وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، ومدير عام المؤسسة التعاونية عبدالفتاح الشبلي.

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