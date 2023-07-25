سياحة الأعيان تزور عجلون

الوكيل الإخباري - زارت لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان، برئاسة العين عبدالحكيم محمود الهندي، اليوم الثلاثاء، محافظة عجلون، بهدف الاطلاع على واقع السياحة في المحافظة.

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واستمعت اللجنة إلى الواقع السياحي والخدمات المقدمة في المواقع الأثرية والسياحية في عجلون خلال لقاء عقد صباح اليوم في دار المحافظة، بحضور محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف، ورئيس البلدية حمزة الزغول، ورئيس مجلس المحافظة عمر المومني.



كما حضر اللقاء: مدير سياحة عجلون محمد الديك، ومدير آثار عجلون الدكتور إسماعيل ملحم، ورئيس غرفة تجارة عجلون عرب محمد الصمادي، إضافة إلى عدد من المستثمرين المحليين في القطاع السياحي.



وقال العين الهندي، إن الزيارة تأتي استكمالاً لجولات ميدانية تقوم بها اللجنة في محافظات المملكة كافة، انطلاقاً من اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، بالقطاع السياحي كونه أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني.



وأشار إلى أن الزيارة تأتي أيضًا للاستماع الى هموم أهالي المحافظة فيما يتعلق بالقطاع السياحي، حيثُ سترفعها اللجنة كتوصيات إلى السلطة التنفيذية من خلال رئيس مجلس الأعيان.



ولفت العين الهندي، إلى أن محافظة عجلون غنية بالتراث والعراقة والمعالم الأثرية وتشتهر بها في المنطقة والعالم، مشيراً إلى أهمية بذل الجهود في مجال الترويج للمواقع السياحية والمنتج السياحي محلياً وإقليمياً وعالميا من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.



بدوره أكد المحافظ الشريف، أن عجلون تعتبر مقصدًا سياحيًا لكل زائر للمملكة، إذ زارها العام الماضي نحو مليوني سائح، فيما يزور "التلفريك" ما يزيد على 3 آلاف زائر، يوميا.



بدوره تحدث الزغول، عن أبرز التحديات التي توجه تطوير المنتج السياحي في المحافظة، ومنها الافتقار لبنية تحتية داعمة للقطاع مثل الطرق، ومن أهمها "طريق الترك"، الذي يربط عجلون بمنطقة تل الرمان، مؤكدًا أن هذه الطريق تعد سياحية وتنموية جاذبة للاستثمار وتسهل على الزوار الوصول للمناطق السياحية في عجلون.



بدورهم أشار المستثمرون من أبناء المنطقة إلى معيقات عديدة تواجه القطاع السياحي وأهمها، الحاجة إلى وجود قانون خاص لتنظيم السياحة والتنمية في منطقة عجلون، والعمل على إعطاء الأولوية لأبنائها للتوظيف في المشاريع التنموية، وعدم تغول المشاريع التنموية على البيئة الحرجية كون عجلون تعتبر رئة الأردن.



وجال أعضاء اللجنة في المواقع الأثرية في المنطقة للاطلاع على واقع الخدمات المقدمة، فزاروا موقع القلعة الأثري، وموقع التلفريك، بالإضافة إلى مشروع أكواخ عجلون.