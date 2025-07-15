"طاقة الأعيان" تزور المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب

الوكيل الإخباري- زارت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان، برئاسة العين المهندس فاروق الحياري، اليوم الثلاثاء، المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب، في حرم جامعة العلوم والتكنولوجيا، للاطلاع على أهم استخدامات المفاعل وتطبيقاته وآلية سير العمل فيه.

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والتقت اللجنة خلال الزيارة برئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية، الدكتور خالد طوقان، الذي قدم عرضا تفصيليا حول نشأة المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب بقدرة 5 ميغاواط، باعتباره حجر الأساس للتكنولوجيا النووية في الأردن، وركيزة أساسية لبناء وتطوير قدرات بشرية مدربة ومؤهلة ومحصنة بالثقافة النووية والمهارات اللازمة للتشغيل الآمن والسليم والفعال للمنشآت النووية والإشعاعية.



وأوضح أن المفاعل يعد مركزا وطنيا للأبحاث والتدريب، والعمل على تطوير تقنيات الاستفادة المثلى من التطبيقات النووية في مجالات الفحوصات المخبرية، وإنتاج النظائر المشعة، وتحليل المواد، والبحث والتطوير.



بدوره، قدم مدير المفاعل، الدكتور مجد الهواري، عرضا تفصيليا حول استخدامات المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب في عدة مجالات، منها المستشفيات والبحوث العلمية.



من جانبه، أكد الحياري، أن المفاعل البحثي يعد منصة عالمية متطورة لأغراض البحث العلمي والتدريب، بما يسهم في تطوير ودفع عجلة التقدم إلى الأمام في المملكة الأردنية الهاشمية، من النواحي العلمية والاقتصادية والتقنية، كونه قد أسس وفق المعايير الدولية ومعايير هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الأردنية، وهي الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم وترخيص الاستخدام الآمن للمواد النووية والإشعاعية والمرافق النووية.



وجرى خلال الزيارة الاطلاع على مرافق المفاعل، والمركز التدريبي والتعليمي، ووحدات تصنيع وإنتاج النظائر الطبية المشعة، والمرفق الخاص بمعالجة النفايات المشعة المنخفضة والمتوسطة الإشعاعية.