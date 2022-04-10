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الأحد، 10-04-2022 05:19 م

عمل الأعيان تطلع على واقع العمل الخيري في المملكة

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الوكيل الإخباري - اطلعت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان، برئاسة العين عيسى مراد، اليوم الأحد، على واقع العمل الخيري في المملكة.

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جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مع أمين عام الهيئة الخيرية الهاشمية، الدكتور حسين العبادي، والمدير العام لتكية "أم علي" و"دار أبو عبدالله"، سامر بلقر، ونائب المدير العام التنفيذي لصندوق الأمان لمستقبل الايتام، رندا عبد القادر.


وقال العين مراد إن الاجتماع جاء للاطلاع على خطط عمل وبرامج وأنشطة تلك المؤسسات، التي تحظى باهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني، مؤكدًا حرص اللجنة على التعاون مع تلك المؤسسات، من أجل تذليل العقبات التي تواجه تحقيق خططها.


وأشار إلى أن الاجتماع يهدف أيضًا للاطلاع على برامج التشغيل والتدريب التي تقدمها تلك المؤسسات، وما يمكن أن توفره من فرص عمل من خلال التشاركية مع القطاع الخاص.


بدروه، ثمن الدكتور العبادي الدور الداعم لجلالة الملك، ما يمكن الهيئة من ايصال المساعدات إلى 38 دولة ودعم الأشقاء في فلسطين، لافتًا إلى قرار مجلس الوزراء عام 2011، الذي جعل الهيئة إحدى المظلات الرسمية لتقديم المساعدات الغذائية والدراسية والطبية للاجئين السوريين.


وأشار إلى مهام الهيئة خارج الأردن، إلى جانب برامجها ومشاريعها داخل المملكة، ومنها بنك الملابس وتوزيع الطرود الغذائية والمساعدات طبية، مؤكدا أهمية توفير قاعدة بيانات موحدة لتوجيه المساعدات للأسر المستحقة والفقيرة.


من جانبه، قال بلقر إن "دار أبو عبدالله" هي ذراع تكميلي لتكية "أم علي"، تهدف إلى تقديم المساعدات إلى الأسر العفيفة في مختلف محافظات المملكة، مبينًا أن "دار أبو عبدالله" تقوم بتوفير فرص عمل بعد التدريب، كما دعا إلى إنشاء مجلس شراكة للعمل الخيري.


من ناحيتها، تحدثت عبدالقادر عن صندوق الأمان وبرامجه، الهادفة إلى إيجاد فرص عمل لخريجي الصندوق، مبينة أن نسبة التوظيف بلغت 42 بالمئة من الذكور الإناث، من بين خريجي الصندوق، البالغ عددهم 4 آلاف.


في حين تحدث الأعيان عن أهمية دعم المشاريع المنتجة والمدرة للدخل، والتدريب لأجل التشغيل، من خلال هذه المؤسسات التي تعتبر نواه للعمل الخيري في الأردن، مؤكدين أهمية أن يكون هناك إطار عام للصناديق التي تقدم المساعدات.

 




 

 


 

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