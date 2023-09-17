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الأحد، 17-09-2023 03:08 م

"فلسطين النيابية" تلتقي وفد نادي جبل المُكبر الرياضي الفلسطيني

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الوكيل الإخباري - قال رئيس لجنة فلسطين النيابية، فايز بصبوص، إن موقف عمل اللجنة يتماهى مع موقف جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم وإسناد المؤسسات في كل الأراضي الفلسطينية، لتعزيز صمود الأشقاء هناك.

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وأضاف، لدى لقائه اليوم الأحد، وفد بعثة نادي جبل المُكبر الرياضي الفلسطيني برئاسة رئيسه عبدالله السرخي، والوفد المشارك في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، "أن النادي يمثل بيت المقدس بالتحديد، وندرك تماما حجم التحديات والضغوطات التي يواجهها في ظل وجود حكومة إسرائيلية متطرفة".


إلى ذلك، أكد رئيس وأعضاء "فلسطين النيابية" عمق العلاقة القوية بين الشعبين الشقيقين، موضحا أن اختيار عمّان ملعبا بيتيا هو تأكيد على أن عمان والقدس توأمان، والأردن وفلسطين شعب واحد.


من جهتهم، أعرب أعضاء اللجنة النواب، رائد الظهراوي، ومحمد أبو صعيليك، وإمغير الهملان، عن أمنياتهم بالتوفيق لنادي جبل المُكبر في المعترك الآسيوي، وتحقيق مستوى يليق بالقدس وفلسطين والكرة الفلسطينية، والانتقال لأدوار متقدمة في البطولة.


بدوره قال السرخي، إن الوفد حظي فور وصوله إلى مقر إقامته باستقبال حافل، مثمنا الموقف الأردني الثابت بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه القضية الفلسطينية.

 




 

 


 

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