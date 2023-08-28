الإثنين 28-08-2023
الوكيل الاخباري

الملك يوجه الحكومة بشأن الطلبة في المدارس

افتتاح المبنى الجديد لصندوق المعونة الوطنية في المفرق

الارصاد : زخات مطرية واجواء مائلة للبرودة ليلاً الثلاثاء

بدء برنامج "حزم اليافعين" للصم في إربد

محاضرة توعوية في إربد عن آفة المخدرات ومخاطرها

جلسة حوارية في اليرموك بعنوان "صندوق الملك عبدالله الثاني ومستقبل الشباب"

تنظيم الطاقة: 55 محطة شحن مركبات كهربائية عاملة في الأردن

الإفتاء توضح حكم المنح المقدمة من المدارس للطلبة بشرط التفوق

مدير الدفاع المدني يكرم أحد الضباط

وزارة الصحة: الإبلاغ عن 400 حالة لدغ من الأفاعي والعقارب العام الحالي

الإثنين، 28-08-2023 03:00 م

قبل تصديق الملك عليه.. هذا ما ينتظر "البيانات الشخصية" تحت القبة

0L5A9719


الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
رجحت مصادر نيابية عقد جلسة الأربعاء المقبل لمناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2023 المعاد من مجلس الأعيان، وذلك لاستكمال الإجراءات الدستورية والتشريعية قبل رفعه إلى جلالة الملك للتصديق عليه.اضافة اعلان


وقالت المصادر لـ"الوكيل الإخباري"، إن مجلس النواب سيبحث في المواد المختلف عليها مع مجلس الأعيان، وهي 5 مواد حيث عدل الأعيان على بعض المصطلحات والتعريفات، بالإضافة إلى تعديل مواد بشأن معالجة البيانات.

وسيصوت المجلس وفق مراحل عملية التشريع، عند مناقشة قرار اللجنة أو مشروع القانون على الإصرار على قرار مجلس النواب السابق أو الموافقة على قرار مجلس الأعيان.

وأشارت إلى أنه إذا أصر مجلس الأعيان على مخالفة قرار مجلس النواب كما اعيد اليه، تطبق حينئذ أحكام المادة(92) من الدستور.

وكان أقر مجلس الأعيان، اليوم الاثنين، مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2023، بعد إجراء تعديلات عليه.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-08-28 at 4.12.54 PM

الأسرة النيابية تدعو لتوفير السبل الكفيلة للنهوض بالمرأة الأردنية

M63A0260

"العمل النيابية" تؤكد ضرورة تشجيع الاستثمار وتذليل الصعوبات

1693226884561

الأخوة الأردنية العُمانية في الأعيان تبحث مجالات التعاون الثنائية

WhatsApp Image 2023-08-28 at 2.57.58 PM

مالية النواب توصي باسترداد مبالغ مصروفة دون سند قانوني ببلديات إقليم الوسط

WhatsApp Image 2023-08-28 at 2.41.43 PM

"فلسطين النيابية" تلتقي عدداً من أبناء الضفة الغربية

0L5A0436

مجلس الأعيان يعيد "حماية البيانات الشخصية" إلى النواب بعد إجراء تعديلات

أخبار متعلقة
0L5A0436

مجلس الأعيان يُقر مشروعي قانوني السير والشراكة بين القطاعين العام والخاص

0L5A0436

قانونية الأعيان تقر معدل"تشكيل المحاكم الشرعية"

72023168445443767520

مجلس النواب يبحث الأربعاء مشروع "الجرائم الإلكترونية" المعاد من الأعيان

0L5A0436

مجلس الأعيان يناقش اليوم "قانون الجرائم الإلكترونية"

WhatsApp Image 2023-07-30 at 10.41.55 PM

مجلس النواب ونظيره العراقي يؤكدان عمق العلاقة بين البلدين

WhatsApp Image 2023-07-23 at 7.09.22 PM

قانونية الأعيان: إعادة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية للنواب الثلاثاء